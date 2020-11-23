Гороскоп на 23 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 ноя 2020 | 08:36

Сегодня по гороскопу день, когда неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Обычно бывает наоборот, и непродуманные действия куда чаще приводят к ошибкам.



Овен

Овен будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить.







Телец

Телец будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд.



Близнецы

Окружающие будут то и дело раздражать Близнецов. Даже если они напрямую не стоят на их пути и никак не могут помешать работе, Близнецам может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел.



Рак

Рак имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства.



Лев

Лев имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес. Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Льва это вряд ли смутит.



Дева

Дева будет настроена подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет ее доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту.



Весы

За что бы Весы ни взялись, они будут относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит их жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах.



Скорпион

Скорпион способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, – просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом.



Стрелец

Стрелец даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с теми, кто ему дорог.









Козерог

Козерогу не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее.



Водолей

Звезды гороскопа склоняют Водолея продемонстрировать силу в каком-то вопросе – это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Водолея уверенностью в себе, решительностью и спокойствием.



Рыбы

Рыбы узнают, что такое неукротимость! День обеспечивает их огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к их огромным возможностям!.Рыбам под силу все то, что они раньше считали нереальным.





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