Гороскоп на 24 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 ноя 2020 | 08:40

Сегодня день, в который мы получаем знаки, к которым надо отнестись внимательно. Труд умножит опыт и благоразумие. Стоит продолжать уже начатые дела.



Овен

У Овнов не исключены необычные знакомства дружеского характера, вероятно общение с оригинальными людьми. Кардинальные изменения могут произойти в вашем супружестве, в деловом или ином партнерстве, либо создадутся предпосылки к существенному изменению вашего статуса, репутации. Но вам не стоит принимать важных решений; особенно, связанных с местом жительства.







Телец

Тельцам больше времени стоит уделить своей семье и близким, не только потому, что они больше нуждаются во внимании, но и потому, что такое общение сейчас принесет массу положительных чувств и эмоций. Начало дня будет беспокойным, но после обеда все наладится. В контактах с иностранными, иногородними партнерами и сообществами держите ухо востро: посулы и обещания издалека при ближайшем рассмотрении могут оказаться не такими уж безупречными и выгодными.



Близнецы

Близнецам лучше действовать по заранее составленному плану, использовать энергию целенаправленно. Сегодня вы поймете реальное положение дел, и может оказаться, что масса сил ранее была потрачена впустую. Хорошо обратить свое внимание на тот аспект, который действительно может обернуться для вас большими проблемами. Но тем не менее и будущее, и настоящее могут видеться вам в розовых тонах.



Рак

Ракам сегодня не стоит откладывать ответственный разговор, даже если он вызывает в вашей душе сильнейшую панику. Но любые отношения в этот день можно заново наладить, а острые разногласия успешно устранить. Многих представителей знака начнет прельщать перспектива романтических отношений, а возможно и любовная интрига.



Лев

Этот день позволяет Львам снизить бешеный темп жизни и вызванное им перенапряжение, избежать ненужных рисков. Удача будет сопутствовать вам в мелочах, а поэтому роптать на судьбу вам будет не за что. Если вам предложат отправиться на прогулку или в поездку, не отказывайтесь. Сегодня не исключены приятные знакомства, подарки, сюрпризы, денежные премии и выигрыши. Очень благоприятное время для любых домашних, семейных, супружеских и финансовых дел.

Дева

У Дев это подходящее время для взаимодействия со старыми знакомыми из других городов и стран, особенно по конкретным деловым поводам. Будьте готовы разделить с партнерами абсолютно все: инициативу, прибыль, риски, возможную ответственность. Вам не стоит слишком много заниматься рутиной, особенно бытовой. День сулит вам много неожиданностей, большинство из которых окажутся приятными.



Весы

Весам не следует упускать удачного момента, ведь другого такого может не представиться в ближайшее время. Не стоит бояться лишней работы, связанных с ней физических и психологических перегрузок. Можете утешить себя тем, что большинство ограничений, которым вы себя в этот день подвергаете, будут временными.



Скорпион

Большинство Скорпионов в этот день оптимистично смотрит на жизнь и предпочитает не видеть трудностей. Также день подходит для общения в кругу семьи, изучения своих корней. Перед вами могут открыться отличные перспективы для карьерного роста и не исключено получение предложения о повышении.



Стрелец

Интуиция подсказывает Стрельцам, что сегодня им не на кого опереться. Вам не стоит планировать решение любых формальных вопросов, связанных с поездками и путешествиями. В конце дня возможны срочные дела, связанные с помощью другу или родителям. Большинство мотивов в этот день носят практический характер, поэтому лучше заранее избавиться от идеализма.



Козерог

Большинство проблем в этот день проистекает потому, что вы не умеете либо не хотите считаться с окружающими. Но не ищите сочувствия у малознакомых людей: скорее всего, оно будет не до конца искренним. Впрочем, не смотря на все противоречия, положительный результат не заставит себя долго ждать. Чем ближе вечер, тем оптимистичнее будет становиться взгляд Козерогов на обстоятельства.









Водолей

Это тот редкий день, когда Водолеям действительно стоит поддержать сложившиеся у других иллюзии о себе. Но и новые идеи, интересные планы и мысли в течение первой половины этого дня будут навещать типичных Водолеев значительно чаще. Большинство ваших инициатив в этот день получит солидную материальную поддержку или моральное одобрение сильных мира сего. Для того чтобы успеть со всем справиться, потребуется действовать более организованно, в соответствии с составленным графиком.



Рыбы

Рыбам сегодня следует вовремя корректировать собственные убеждения, вносить изменения в систему своих личных деловых приемов, правил, профессиональных установок. Но окружающие люди вряд ли будут склонны к конструктивному взаимодействию. Вы можете временно оказаться в подчиненном положении и лишиться драгоценной свободы.





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