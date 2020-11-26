Гороскоп на 26 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 26 ноя 2020 | 08:34

Энергетика четверга рассудительная, благоприятствующая, социально-активная. День государственных и общественных дел и материального процветания.



Овен

Овнам не стоит на этот день планировать путешествия на собственном транспорте. Наиболее продуктивное время для любых целевых контактов - утро, поэтому волнующие вас идеи и замыслы звезды рекомендуют начинать обдумывать уже за завтраком. Возрастет стремление к любым земным удовольствиям. Возможно, в течение дня вам придется не столько проявлять собственную инициативу, сколько сопротивляться чужой. В романтических отношениях это также не самое удачное время.







Телец

Максимум энергии и везения у Тельцов придется на утро. Этот день может оказаться связан с удачными приобретениями. Но вам стоит обойтись без особых рисков и продумать альтернативы. Скорее всего, вы заметите, что к вашим словам чаще прислушиваются. День благоприятствует коммерции и обмену любыми полезными сведениями. Отношения с клиентами складываются доброжелательными.



Близнецы

Сегодня у Близнецов появляется возможность действовать сразу в нескольких направлениях и интуитивно выбирать нужную тактику в зависимости от ситуации. Звезды советуют вам перейти от сиюминутных проблем к размышлениям об отдаленном будущем. Поездки лучше совершать с какой-либо целью. Для приятной прогулки или пустой болтовни рекомендуется выбрать другое время. Одиноким представителям вашего знака лучше не отказываться от знакомств в транспорте или даже в очереди в магазине.



Рак

Настроение Раков сегодня зависит от состояния финансовых дел. Может усилиться ваша тяга к широким материальным экспериментам, к щедрому финансированию собственного или чужого творчества. В целом события будут развиваться именно так, как хочется вам, а потому особых поводов для беспокойств у вас точно не будет. В этот день вы вполне можете рассчитывать на себя и свой энтузиазм, но будет еще лучше, если вы обратитесь за поддержкой к авторитетным единомышленникам. Не стоит затягивать дружескую вечеринку, любовное свидание, общественное мероприятие.



Лев

Расположение планет сегодня откроет перед типичными представителями Львов новые перспективы в деловом сотрудничестве. Не отказывайтесь от тесного контакта с коллегами и начальством, в том числе в неформальной обстановке. Совместная деятельность в кругу друзей повысит ваше настроение. Это удачный момент для обмена новостями, шапочных знакомств, интеллектуальных тренингов. Попробуйте стать мягче, дружелюбнее, разнообразить приемы общения, которыми пользуетесь. Желательно чаще появляться на публике, демонстрировать окружающим свои таланты и способности.

Дева

Желательно отложить нововведения, а в привычных занятиях соблюдать удвоенную осторожность. День удачен для возобновления контактов с прежними единомышленниками и с дальней родней. В этот день все будет складываться само собой, без вашего активного участия и во многом за счет удачного стечения обстоятельств. Все, что вы делаете, вы будете склонны осуществлять с размахом, не всегда думая о последствиях своих начинаний. Вы прекрасно справитесь с любой задачей, благодаря чему ваш авторитет и репутация в профессиональных кругах заметно возрастет.



Весы

Для многих Весов сейчас получает большое значение мобильность, возможность быстро передвигаться. Прекрасные сутки для творческих людей и тех, кто выступает на публике. Возможно, возникнет непонимание между вами и коллективом. Вероятны интриги, недоразумения и путаница в дороге. Однако это замечательное время для учебы, - вы будете легко и быстро усваивать любой новый материал.



Скорпион

Бизнесмены могут использовать незапланированную прибыль для срочного вложения в другой проект. В зависимости от ситуации вы можете быть зрителем, участником либо вдохновителем мероприятия. Особый интерес могут вызвать вопросы, связанные с финансированием и любовными интригами, а также отдыхом, творчеством, игрой, распространением информации. Благоприятный момент для оформления брачных отношений.



Стрелец

Для многих Стрельцов день начнется с интенсивной работы. На начало недели рекомендуется запланировать проведение рекламных мероприятий. Природная эмоциональность будет вашей выигрышной картой в творческой обстановке и неофициальных контактах, но может стать препятствием к продуктивному деловому общению. Не исключено, что вам сделают сомнительное предложение. Не стоит от него сразу отказываться; но рекомендуется незаметно сменить тему, либо попросить время на раздумья, чтобы затем уйти в сторону. Возможно, вам захочется проявить инициативу в тех вопросах, которые не находятся в вашей компетенции. Сегодня вы можете быть заинтересованы в своем партнере и частично зависимы от него.



Козерог

В начале дня Козерогов ждет замечательный период. Не исключено предложение расширить бизнес, поработать удаленно, поехать за границу (например, учиться, работать или обменяться опытом). В общении с вышестоящими людьми стоит проявить вежливость, сдержанность, услужливость. Возможны неясности с интересующими вас отношениями. Не следует искать поддержку старших родственников по этому поводу: отношения с ними все еще желают лучшего.



Водолей

Этот день пройдет для вашей семьи на волне позитива. Не исключено также, что у многих представителей Водолеев есть помощники и поклонники, готовые сегодня за них в огонь и в воду. Смогут преуспеть те, чья профессия связана с искусством, творчеством. Обходите стороной оптовые базы и пункты обмена валюты. Возможно, вы окажетесь против своей воли втянуты в заманчивое любовное приключение или в крупную финансовую аферу.









Рыбы

Первая половина дня будет благоприятна для обустройства своего дома, приобретения новой мебели или других предметов интерьера. В семье будет царить дух теплого доброжелательного сотрудничества. Это не самый подходящий момент для визита к лечащему врачу, особенно если вы намерены посетить стоматолога или окулиста. Вероятность проверок, а также возможность несчастных случаев возрастают, а поэтому лучше перестраховаться. Не тратьте время и силы на пространные объяснения, лучше делайте то, что считаете нужным.





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