Гороскоп на 27 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

| 27 ноя 2020 | 12:00

Данный период подходит для планирования прибыли, для решения финансовых вопросов. В этот день необходимо укреплять свое социальное и материальное положение, делать капиталовложения.



Овен

Гармония во взаимоотношениях сегодня жизненно необходима для любого союза. При этом важна не столько инициатива Овнов, сколько их адекватная реакция на чужое поведение. Если партнер кажется вам чрезмерно самолюбивым, независимым, претендующим на лидерство, не спешите рвать контакт. Смотрите на собеседника как на зеркало, отражающее ваши собственные недостатки. Заключение новых альянсов нежелательно. Постоянные союзы пора перевести на следующий уровень, более справедливый и заново сбалансированный.







Телец

Подходящий день для смены повседневной обстановки. Можно изменить приевшийся сценарий отношений, режим перемещений, стиль делового взаимодействия, завести домашнее животное. При длительной неудачной борьбе с хроническим заболеванием имеет смысл пересмотреть схему лечения или поискать другого врача. В вашем окружении могут появиться новые лица: например, новые сотрудники. Тельцы, давно настроенные на радикальную смену места службы (рода занятий), смогут, наконец, совершить этот непростой шаг.



Близнецы

Внимание Близнецов сегодня будет сосредоточено на том, что они считают источником своего счастья, успеха, радости. Это может быть волнующий роман, рождение или воспитание ребенка, творческая самореализация, политическая карьера, а также восстановление здоровья, обретение материальной или духовной независимости. В любой из перечисленных сфер будьте готовы принести старый уклад в жертву новому. Возможно, вам пора всерьез и не откладывая разобраться в ваших любовных, дружеских, сексуальных контактах.



Рак

Условия вашей жизни кардинально меняются. Поищите в них как можно больше положительных сторон. В любой ситуации Раков будет поддерживать их талант, авторитет или вера. Вы также не останетесь без влиятельного покровительства свыше. Для долговременных начинаний с нуля эти сутки не рекомендуются. Займитесь перестройкой проектов или отношений, которые не хотите (не можете) бросить. Не бойтесь оригинального сочетания традиций и прогресса.



Лев

В процессе общения Львы сегодня производят на собеседников неизгладимое впечатление. Независимо от того, общаетесь ли вы в жизни или в виртуальном пространстве, вас заметят и запомнят. А вот будет ли отношение к вам со знаком минус или со знаком плюс, покажет только время. К счастью, вам не придется долго ждать. И вы, и ваши новые знакомые быстро откроете друг другу свои истинные лица. Это подходящий день для знакомств, но звезды советуют вам не спешить с подписанием документов и вступлением в альянсы.

Дева

Избавляйтесь от балласта, который тянет вас на дно. Девам-бизнесменам звезды советуют пересмотреть статьи бюджета, наметить более прогрессивную финансовую и кадровую политику. В частной жизни для вас могут стать важными вопросы, связанные с браком, дружбой, детьми. Имеет смысл без сожаления избавиться от морально устаревших вещей и ненужных связей. Однако в последнем пункте не режьте по живому: возможно, былую привязанность еще удастся реанимировать, но уже на полностью новой платформе.



Весы

Для Весов, склонных к колебаниям, настал очередной момент истины. Это день конкретики, самоосознания, четких личных позиций. Знайте себе цену и не занижайте ее. Если ваши желания сильны, не бойтесь рисковать и мечтать, преступить пределы своих кажущихся возможностей. Эти сутки могут оказаться непростыми в плане самочувствия и взаимоотношений, зато внесут во многие туманные вопросы ясность. Не исключено эмоциональное перевозбуждение, столкновение с авторитетным лицом, другом, партнером, командой.



Скорпион

Революционные перемены этого дня могут не коснуться Скорпионов напрямую. Прежде чем что-то предпринимать, отключите эмоции. Постарайтесь оценить обстановку и понять, стоит ли вам именно сейчас ввязываться в игру. Не концентрируйтесь на собственных планах и вкусах, иначе вам гарантирован разлад с окружающими (вам будет нелегко найти новых сторонников и поладить со старыми). Возможно, вам придется подыскать себе нового партнера, адвоката, единомышленника, учителя, собеседника или хотя бы задуматься об этом.



Стрелец

День грандиозных планов. Возможно, вы захотите совершить невозможное: например, примирить старых и новых друзей, соединить в одном проекте прошлое и будущее. Самые смелые планы Стрельцов сегодня имеют шансы на успех. Но что бы вы ни задумали, вам наверняка потребуется хороший друг (яркая выдающаяся личность, популярный человек, влиятельный покровитель). Если он у вас уже есть, постарайтесь не испортить с ним отношения. Вам может навредить излишняя амбициозность, экстравагантность, неуравновешенность.



Козерог

Вопреки природной осторожности многие Козероги сегодня излишне оптимистичны и не понимают, где надо остановиться. Вы можете кого-то идеализировать (начальника, партнера по браку, потенциального работодателя или покровителя). Если вас настигло неожиданное везение, держите себя в руках и не выходите за поставленные рамки. Свою критичность постарайтесь уравновесить вежливостью, дипломатичностью, дружелюбием, знанием этикета, уважением к чужому мнению. Возможно, от этого будет зависеть ваша карьера.



Водолей

Для вас эти сутки могут оказаться днем, когда сбываются мечты. Однако это будет всего лишь аванс, за которым непременно последуют комплексные трудности. Возможно, вам придется пересмотреть свои отношения с друзьями, основательно заняться здоровьем, пойти учиться, модернизировать старые привычки или давние принципы. Это прекрасный день для Водолеев, которые готовы на все во имя кардинального обновления жизни. Именно они смогут отбросить все сомнения и получить долгожданный пропуск в мир потрясающих возможностей.









Рыбы

Главным событием дня станет та или иная яркая инновация. Коснется ли она вас лично, зависит от того, насколько тесно вы связаны с другими людьми и насколько горячо заинтересованы в радикальных скорых переменах. Эти сутки важны для Рыб, вовлеченных в судебное разбирательство (бракоразводный процесс, политическое дело, отстаивание авторских, имущественных или родительских прав). На острые критические моменты своей жизни попробуйте взглянуть немного иначе: возможно, это и есть первый шаг к улучшению ситуации.





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