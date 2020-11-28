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Гороскоп на 28 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 ноя 2020 | 15:14

Период хорош для контактов в группе, учения. Могут появиться старые проблемы - отнеситесь к этому спокойно, постарайтесь не нервничать, а как-то сгладить их, или, если возможно, спокойно разрешить. 

Овен
Не слишком подходящее время для энергичной деятельности в каком-либо конкретном направлении. Если вы не успели сделать нечто важное накануне, лучше отложить очередную попытку до следующего дня, а данные сутки посвятить более спокойным, привычным занятиям. Взаимоотношения с окружающими - в том числе с самыми близкими людьми - становятся более мягкими, мирными, ровными, ослабевает и конкурентная борьба. Используйте сложившиеся обстоятельства, если вам необходимо помириться с другом, с партнёром по браку или бизнесу.



Телец
В этот день можно и нужно отказаться от избыточных нагрузок. Чем бы вы ни занимались, мирная и благожелательная обстановка будет способствовать удачному течению дел, улучшению самочувствия, а в случае болезни - полному выздоровлению. Не рекомендуется браться за новые задачи - гораздо разумнее не спеша довести до логического финала то, что уже начато. Не стоит уклоняться от общения с приятными, любезными, дружелюбными людьми, так как любое сотрудничество, взаимопомощь, знаки внимания в это время приносят хорошие плоды.

Близнецы
События будут развиваться благоприятным для вас образом. Это хороший день для того, чтобы остановиться, оглянуться вокруг, вновь оценить то, что сделано, примириться с недостатками других людей. Подходящий момент для романтического свидания. Готовясь к новогодним праздникам, вы можете выбрать не самый стандартный путь (например, задумать какую-либо шутку, забавный сюрприз). Если вы хотите, чтобы в ночь на 1 января вас посетило счастье, попробуйте мысленно визуализировать собственные мечты - не исключено, что они сбудутся.

Рак
Постарайтесь сделать так, чтобы в вашем доме воцарилась приятная, мирная, дружелюбная атмосфера. В данные сутки это практически невозможно без участия других людей, поэтому для создания подходящего психологического климата вам придётся в первую очередь наладить гармоничный контакт с домашними (помириться, простить друг другу былые обиды). Чтобы закрепить обоюдное понимание, вы можете вместе пофантазировать о будущем или предаться воспоминаниям о невозвратном прошлом, посмотреть любимый фильм.

Лев
Для деловых контактов этот день не очень подходит. Вместо того чтобы обсуждать насущные серьёзные вопросы, вы и ваши собеседники будете способны неожиданно перейти к разговору на более отвлеченные и интригующие темы, явно не связанные с бизнесом, или начать вынашивать планы невероятных совместных проектов, мало согласующихся с действительностью. Если вы все же надеетесь получить от подобной встречи полезный эффект, назначьте ее в необычном месте и проведите в приятной, дружелюбной, неформальной обстановке.

Дева
Отличный день для совершения необязательных действий, для какой-либо свободной независимой деятельности. Реализовывать текущие планы лучше в компании друзей, которые способны разделить ваши собственные взгляды, идеалы, эстетические вкусы. В это время вы можете присмотреть и приобрести оригинальный подарок для того, кто искушен в произведениях искусства, избалован дорогими вещами, не приемлет стандартов. Если сомневаетесь в своём выборе, смело обращайтесь за советом к продавцу-консультанту - он (она) окажется настоящим экспертом.


Весы
В этот день вы вправе устроить себе настоящий отдых, особенно если вовремя разделались с насущными проблемами и в настоящий момент свободны от серьёзных обязательств. Не исключено, что уже в данные сутки для вас закончится наиболее напряжённая работа и начнутся долгожданные зимние каникулы. Если вы все же предпочитаете трудиться, выбирайте задачи нестандартного характера, для решения которых требуется фантазия, прогрессивное мышление и утонченный вкус. Неофициальное общение будет более приятным, чем строго деловое.

Скорпион
День создан для того, чтобы расслабиться, приятно провести время в обществе интересного собеседника или любимого человека. Возможно, вам придётся по душе неожиданная мысль - махнуть рукой на текущие проблемы, а вместо их решения прогуляться по зимнему лесу или выбраться вечером на ярко освещенную улицу. Если деловые контакты остаются для вас неизбежной необходимостью, выбирайте совещание в узком кругу или беседу с доверенным лицом (адвокатом, посредником, компаньоном по бизнесу).

Стрелец
Сегодня можно не ограничиваться рамками обязательных встреч и контактов, обсуждением официальных тем и деловых вопросов. В этот день вы можете встретиться со своими друзьями - в том числе с теми, с кем не ведете никаких совместных дел, - чтобы поболтать о жизни, вспомнить о прошлом или пофантазировать на темы далекого будущего. Возможно возвращение друга из поездки или командировки. Отличный момент для того, чтобы договориться о проведении предстоящей новогодней ночи, о поездке на дачу или на зимний курорт.


Козерог        
Пора немного приостановить свою активность, иначе, несмотря на все усилия и правильный расчет, вы потратите много сил и времени впустую. Не стоит форсировать события, судорожно хвататься за новые дела и направления. Вместо этого попробуйте оценить то, что вами уже сделано (в одиночку или совместно с другими людьми), и насладитесь плодами своей недавней кипучей деятельности. Лучше всего в эти сутки вам будут удаваться дела, требующие доверительного общения, дипломатичности, фантазии, изысканного эстетического чутья.


Водолей
Вас ждёт психологический комфорт, а также простор для любой интеллектуальной деятельности (особенно неформальной, нестандартной). В это время вы способны в полной мере проявить свою независимость, дипломатичность, оригинальность мышления, дружелюбие, толерантность, широту взглядов и интересов, любовь к забавным жестам и непривычным проявлениям чувств. В обсуждение привлекающей вас темы вы будете готовы погрузиться с головой. Возможны мечты о путешествии за рубеж, о получении нового образования.

Рыбы
Не надейтесь, что вы сможете провести эти сутки в полном одиночестве. Связь с другими людьми в это время необходима для вас как воздух. Вам будет необходимо соприкосновение с чужой душой или обмен мыслями - форма же общения может варьироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств и от характера ваших индивидуальных предпочтений. Вполне возможно, что вас устроит не прямой контакт с интересующим вас человеком (сообществом), а виртуальная беседа в чате, переписка, просмотр фильма или чтение книги.

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