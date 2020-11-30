Гороскоп на 30 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 ноя 2020 | 08:44

Сегодня вам потребуется проявить особую внимательность к работе – на пути подстерегают ошибки. Промах может привести к краху даже большого бизнеса. Не стоит начинать крупных дел, заниматься финансами.



Овен

День пройдет спокойно, без лишних тревог, потерь и стресса. В это время можно завершать дела, которые были начаты ранее. Сегодня маловероятно, что могут происходить какие-либо перемены или значимые события в жизни. В этот период никуда не спешите, занимайтесь текущими или домашними делами, все будет идти своим чередом. Во второй половине могут возникать некоторые спорные вопросы, но ситуация дальше разговоров и пересудов не дойдет, ссор или обострения противоречий не предвидится.







Телец

День будет вполне оптимистичный, принесет вам позитивное настроение, дела будут спориться. Сегодня не старайтесь брать на себя многое и взваливать весь груз нерешенных вопросов на свои плечи. Возникающие трудности, кажущиеся на первый взгляд серьезными, в итоге разрешатся благополучно и без проблем. В этот период будет сохраняться вероятность неожиданных встреч. Возможно, сегодня вас будет ожидать знакомство или встреча с человеком, которого вы не видели длительное время. На любовном фронте у вас без перемен, в общении с партнером не стройте иллюзий, чем реальнее вы смотрите на вещи и понимаете ситуацию, тем меньше проблем между вами существует.



Близнецы

Сегодня ваше эмоциональное состояние будет неустойчивым. Настроение может меняться, и вы не будете чувствовать себя уверенными в собственных силах. Вероятно, внутренний дискомфорт или некие нерешенные задачи будут оказывать на вас не совсем благоприятное влияние. Постарайтесь в это время настроиться на позитивную волну, поддерживать позитивное настроение и не проецировать на себя негативную энергетику. Сегодня воздержитесь от решения важных задач. Занимайтесь мелкими текущими вопросами. Финансовые вопросы выйдут на передний план, вероятны траты или потери из-за необдуманных действий. В любви также не ожидайте чудес, в общении со вторыми половинками будьте деликатны.



Рак

День принесет вам полезную и позитивную информацию. Сегодня вы будете пребывать в хорошем настроении, какие-либо проблемы и тревоги обойдут вас стороной. В это время полезно заниматься самообразованием, изучать что-то новое, открывать для себя новые области знаний. Сегодня общение с окружающими будет полезным, принесет вам информацию, которой вы сможете в дальнейшем воспользоваться. Вторая половина дня будет прекрасным временем для активной деятельности. В это время организовывайте встречи, проводите время с друзьями и любимыми.



Лев

День будет достаточно продуктивный. Начало дня принесет позитивные события и новую информацию. Удачно пройдет решение вопросов личного плана, касающихся близких, семьи. Сегодня хорошо решать поставленные задачи коллективно. После обеда могут возникать финансовые вопросы, касающиеся перераспределения финансов, незапланированных трат и необдуманных вложений денег. Вечером оградите себя от лишних физических нагрузок, больше отдыхайте и уделите время своему здоровью.



Дева

День принесет вам некоторые проблемы, связанные с домом, родственниками или близкими людьми. В это время не уходите в сторону от решения вопросов, будьте в центре происходящих событий. Также коллективный труд и помощь со стороны принесут плодотворные результаты и выведут общение на новый уровень. Во второй половине дня вы можете получить долгожданную информацию. Некоторых Дев ожидают денежные поступления, возможно, это будет премия, поощрение, подарок или выигрыш.

Весы

День будет достаточно проблематичный. Вам будет сложно сохранять позитивное настроение. Многие вещи, окружающая обстановка будут раздражать вас. Вы можете нервничать по поводу и без, что негативно отразится на вашем общении с окружающими. Сегодня вы можете совершить необдуманные поступки, о которых вы пожалеете в последствии. В этот период, если вы будете нуждаться, опирайтесь на мнение близких вам людей, прислушивайтесь к их советам. В этот период можно позволить себе некоторые траты и приобретения для себя любимых. Это не ударит существенно по вашему кошельку, но привнесет в вашу жизнь разнообразие и настроение улучшится.



Скорпион

Сегодня будьте предусмотрительны в общении с окружающими. Есть вероятность обострения противоречий, необдуманной критики со стороны, которая станет поводом для накала страстей и приведет к ссоре. Важные вопросы или мероприятия отложите на вторую половину дня или на вечер, в течение дня занимайтесь текущими вопросами или отдыхайте, если вам представится такая возможность. Вечером также можно решать вопросы личного характера, восстанавливать отношения с любимыми, если вы в ссоре или возник конфликт.



Стрелец

День будет достаточно суетливый, вас это может раздражать и выбить из колеи. Вероятно, что конфликтов избежать не удастся, старайтесь не обострять отношения и свести к минимуму острые ситуации, уходя в сторону от неудобных вам ответов и колких вопросов в вашу сторону. В это время не ленитесь, займитесь текущими вопросами или тем, которые вам по душе. Также во второй половине дня можно провести время с близкими вам людьми, единомышленниками или отправиться в гости.



Козерог

День будет благоприятный, сегодня будут происходить позитивные события. Все то, что вы задумали или спланировали заранее, может быть реализовано, исполнено с большей долей вероятности. Сегодня ставьте перед собой сложные задачи и достигайте целей. В этот период возможны денежные поступления, вы можете получить доход, ценный подарок или вам вернут долги. Также день благоприятен для крупных приобретений, вложений и инвестиций.



Водолей

В первой половине дня Водолеев могут ожидать важные встречи, мероприятия, которые в перспективе могут изменить текущую ситуацию в лучшую сторону. В это время не замыкайтесь в себе. Будьте на виду, много общайтесь и налаживайте контакты с окружающими. Вторая половина дня будет благоприятной для личных дел. В это время можно отправиться на прогулку, провести это время активно, посетив спортивный зал или проведя оздоровительные процедуры. Вечером отдыхайте в свое удовольствие, делайте то, что вам нравится и по душе.









Рыбы

Прекрасное время для общения любого рода. Сегодня вы будете блистать эрудицией, чувствовать себя на высоте, и ваша положительная энергетика привлечет к вам людей, с которыми вы будете чувствовать себя комфортно и легко. Однако если сегодня вам предстоит работать, выполнять определенные обязанности, вопросы не будут решаться легко. В делах вероятны досадные проколы и просчеты. Будьте внимательны в это время в работе с документами. Вторая половина дня принесет вам приятные встречи, знакомства. В это время отправляйтесь на прогулку, в дорогу, события, происходящие в этот период, принесут вам важную информацию и завершатся благополучно.





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