Гороскоп на 4 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 04 дек 2020 | 09:52

Это день, когда итоги деятельности могут служить реальным стимулом к повышению мастерства. Рекомендуем стремиться к положительным эмоциям.



Овен

Овны имеют все шансы получить от этого дня море ярких эмоций. Особенно повезет каждому, кто живет, забыв о правилах, навязанных обществом. Не бойтесь подчеркнуть свою индивидуальность, отвергнуть паспортный возраст или, элементарно, одеться не так, как советует мода. Среди важнейших событий этого дня: чей-то визит с позитивными новостями, встреча с семьей, обсуждение планов на новогодние торжества, пара-тройка мелких покупок.







Телец

Тельцов в этот день будет сложно застать в домашних стенах. Скорее всего, появится необходимость куда-то ехать, о чем-то переживать, что-то искать, кого-то расспрашивать, что-то планировать, решать, добиваться… Чтобы окончательно не устать от этого суматошного дня, представьте себя героем приключенческой киноленты. Семейным Тельцам рекомендуется активно подключать к решению каждой из назревших проблем своего партнера по браку.



Близнецы

Близнецам 4 декабря позволительно все (в том числе креативное отношение к жизни). Не бойтесь смелых экспериментов в любви, в домашних делах, в сфере финансов, в составлении своего гардероба. Тем, кого не устраивает свой внешний вид, можно незамедлительно сесть на диету. Предвидится раздражение от дружеских встреч. Вероятно, речь про общение с теми людьми, кто застрял в прошлом веке. Одиноким Близнецам противопоказано вторгаться в чью бы то ни было любовную пару.

Рак

У Раков 4 декабря не исключен психоэмоциональный конфликт. Постарайтесь разобраться с ним, не привлекая посторонних людей. Дабы не испортить воскресное настроение близким членам семьи, проведите пару часов в одиночестве. Вообще при желании можно не только устранить любой моральный барьер, но и достичь в течение дня положительных результатов в том, что планировали. Проведите уборку, слегка освежите свой интерьер, украсьте дом (квартиру) новогодними атрибутами.



Лев

Многие Львы в этот день получат немало знаков внимания от лиц противоположного пола. Предвидится настоящий ажиотаж, что особенно на руку одиночкам вашего знака. Тем, у кого есть постоянный партнер, следует избегать ревности с его стороны. Убедитесь, что, кокетливо с кем-то общаясь, не переступаете границы дозволенного. День плохо подходит для обсуждения новостей (есть риск, что стать оппозицией для мнения, которого придерживается большинство друзей или родственников).









Дева

Девам сегодня нежелательно менять гардероб, выбирать новогодние подарки для близких людей и ставить любовные эксперименты. В остальном день обещает принести позитивные результаты. Особенно повезет смельчакам, которые бросят вызов судьбе и пойдут вопреки обстоятельствам. Тем, кто недавно перенес инфекционный или простудный недуг, не рекомендуется бывать в многолюдном общественном месте. Девам юного возраста следует всячески избегать конфликтов с родителями.





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