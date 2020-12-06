Гороскоп на 6 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 06 дек 2020 | 10:54

Сегодня, 6 декабря, звезды советуют должным образом отнестись к новой рабочей неделе и не забывать про хороший отдых.



Овны

Не показывайте свои истинные чувства, это поможет вам в общении с людьми, увидеть их манипуляции и стремление нажиться за ваш счет. Сегодня можно довериться интуиции и заключить пару выгодных сделок.







Тельцы

День для общения, встреч с друзьями у Тельцов. Вероятны новые знакомства, возможно даже возникновение серьезных и длительных отношений. Человек, которого вы сегодня встретите, способен изменить вашу жизнь. Не сопротивляйтесь, поддайтесь стечению обстоятельств и не пожалеете.



Близнецы

У Близнецов благоприятный день для похода в парикмахерскую. Поменьше рассказывать о своих планах и делиться информацией с коллегами. И тогда наверняка будет продвижение по карьерной лестнице. Не обращайте внимания на сплетни и склоки на работе.



Раки

День подходит для Раков, которые занимаются научной и аналитической деятельностью. Сегодня удастся выполнить много рутинной и незавершенной работы. Вы строги к себе, не даете расслабляться. Благодаря этому возможен небольшой приход денег.



Львы

У Львов благоприятный день для мужчин-бизнесменов. Усиливается коммерческая хватка, цели достигаются легко и быстро. Женщины же, наоборот, могут быть обмануты недобросовестными партнерами. Остерегайтесь мошенников и мест большого скопления людей, а также отложите дорогие покупки.

Девы

Девы добьются успеха только в том случае, если будут играть по-честному. Соблюдайте режим честности, а иначе получите наказание. Удача не любит обманщиков. А ваша репутация может скатиться вниз. Не врите своей любимой половинке и будьте более нежным, проявите активность.



Весы

Сегодня Весы поймут, что являетесь уникальной личностью, осознаете, в чем смысл вашей жизни. Побудьте в одиночестве, сосредоточьтесь на своих ощущениях. Это позволит обрести истину. Если не получится уединиться, хотя бы не ввязывайтесь в авантюры.



Скорпионы

Будьте сегодня активнее и смелее и Скорпионов точно заметят на работе. Отличный день, чтобы заявить о себе. Вы сможете получить повышение или прибавку к заработной плате, все зависит только от вас. Есть возможность получить какой-то выигрыш. Приобретите лотерейный билет – испытайте удачу. Новые знакомства также принесут только радость в вашей жизни. Помните о том, что новые знакомства – это новые возможности.



Стрельцы

Есть прекрасная возможность Стрельцам показать себя с лучшей стороны в плане музыкального таланта и актерской жилки. Ваше обаяние на высоком уровне. Побольше выходите в люди, и вас обязательно заметят.



Козероги

Козероги попадут в круговорот событий. Все вопросы и проблемы вдруг потребуют мгновенного решения. Всем будет что-то нужно от вас. Однако вы не растеряетесь, а еще и выйдете из этого всего победителем. К тому же, скорее всего, получите прибыль.



Водолеи

Не делайте сегодня больших трат и покупок. Особенно не пытайтесь вложить большие суммы – это будет неудачное решение. Приобретите что-то полезное для вас, то, чем можно пользоваться уже сейчас, а не ждать прибыли годами. Принимайте интересные предложения, не бойтесь нового.









Рыбы

Трудности у Рыб будут, но не нужно пасовать. Нужно набраться смелости, быть уверенным в своей силе. Вспомнить про все свои достоинства. Тогда вам откроется возможность покорить любую вершину.





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