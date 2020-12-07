Гороскоп на 7 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 07 дек 2020 | 09:21

Сегодня, 7 декабря, постарайтесь сосредоточиться на главном, чтобы добиться успеха. Звезды подсказывают, что сейчас важнее всего реализовать свои задумки.



Овны

В первой половине дня будьте готовы к преградам в деловых контактах. Возможны задержки и ошибки при подписании деловых бумаг. Звезды будут неблагоприятно влиять на вашу деловую репутацию и на работу в целом. Если есть возможность, то постарайтесь сегодня найти время для отдыха, так будет лучше. Возьмите отгул. Не стоит сегодня заниматься рабочими делами, они складываются не в вашу пользу.







Тельцы

Желание заработать больше превышает ваши физические возможности. Нельзя так издеваться над организмом. Вы склонны «заедать» волнующие ситуации, а это может обернуться банальным ожирением, что очень отрицательно скажется на вашем общем состоянии. Конечно, вы самые выносливые из всех знаков зодиака, но даже огромному быку полезно иногда расслабляться.



Близнецы

Если сегодня вас захлестнет желание любовных игр и флирта, поддайтесь этому порыву. Не исключено, что ваше настроение передастся любимому человеку и настроит на романтический лад. Одиноким Близнецам звезды советуют не замыкаться в себе и больше общаться.



Раки

Зачем терзать себя бесполезными и пустыми переживаниями? Время ваш союзник. Научитесь спокойно реагировать на события, происходящие вокруг. Равномерно распределяйте периоды отдыха и активной работы.



Львы

Звезды рекомендуют в этот день настроиться на позитив и искать его в самых сложных ситуациях. Этим вы сможете восстановить отношения, в которых уже есть серьезные трещины. Если вы пока одиноки, запланируйте знакомство в местах массового скопления противоположного пола.

Девы

Сегодня вы проявите свою любознательность, у вас усилится интуиция. Только не все представители этого знака смогут высказать свои мысли. Кто-то окажется застенчивым и неуверенным в себе. Но и отчаиваться не стоит, что вам немного не хватает храбрости. Если намечаются несложные дела, то решите их в первую половину дня.



Весы

Сегодня здоровье вас не подведет. Однако это не причина, чтобы брать работу на дом или сидеть сверх положенной нормы рабочих часов. Работа никуда не денется, а вот психологическое напряжение и хроническое недосыпание отразятся на здоровье в будущем.



Скорпионы

Звезды рекомендуют Скорпионам в этот день открыться новому опыту в любовных отношениях. Нечто, ранее вам не свойственное, заставит посмотреть на отношения с новой точки зрения. Если вы пока в поиске второй половинки, не бойтесь экспериментов с имиджем.



Стрельцы

Легкомыслие представителей знака принуждает их действовать всегда во вред своему здоровью. Основная причина болезней Стрельца – крайняя раздражительность. Звезды обращают ваше внимание на водные виды спорта. Вода успокаивает нервы и приводит в тонус уставшее тело. Для процедур подойдет контрастная ванна с отварами трав или поход в бассейн.



Козероги

Займите свои мысли разработкой рационального питания для себя. Негативные жизненные факторы давно подтачивают ваше самочувствие чрезмерной жирной едой и банальной ленью.



Водолеи

Склонность Водолеев к простудным заболеваниям очень велика. Чтобы не заболеть, необходимы умеренные активные нагрузки, спокойное состояние духа, полноценный отдых.









Рыбы

Если вы заручитесь поддержкой близких и друзей, то исправить мелкое недоразумение в отношениях с вашей пассией будет совсем нетрудно. Одинокие Рыбы сегодня могут сомневаться в своей привлекательности. Однако звезды говорят, что эти переживания напрасны.





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