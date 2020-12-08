Гороскоп на 8 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 08 дек 2020 | 10:14

Если вы хотите провести завтрашний день спокойно и гармонично, то звезды гороскопа советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень.



Телец

Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником.







Близнецы

Будьте терпеливы, в течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.



Рак

То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото?



Лев

Будьте внимательны, сегодня вам представится весьма удобная возможность несколько улучшить свое положение. Но ее надо заметить, сама в руки не дастся.

Дева

Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.



Весы

Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.



Скорпион

Вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим, даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области.



Стрелец

Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.



Козерог

Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов.



Водолей

Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.









Рыбы

Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками! Но, увы. Придется речь готовить в письменном виде.





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