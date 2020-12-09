Гороскоп на 9 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 09 дек 2020 | 10:43

Сегодня самое время завязывать новые знакомства, принимать гостей, общаться с партнерами по браку и бизнесу. В это время лучше всего пойдет работа, связанная с украшением окружающего пространства, с общественными и партнерскими отношениями.



Овен

Овнам в этот день можно рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств. Есть шанс получить утвердительного рода ответ на какой-то важный вопрос, решить проблемы, связанные с финансовым дефицитом или избавиться от мучительных переживаний по поводу своей любовной привязанности. Пятница, скорее всего, завершится достаточно оживленно. Совет для семейных людей. Решив посетить вечеринку или какое-то торжество, берегите чувства партнера по браку.







Телец

Тельцам в этот день рекомендуется воздержаться от любого рода партнерств. Высок риск стать жертвой «кидал» или мошенников. Пятница принесет позитивные эмоции всем, кто недавно влюбился или состоит в паре со стажем. Скорее всего, вечер этого дня закончится в атмосфере романтики. Тем, кто все еще ищет любовь, рекомендуется отказаться от роли затворников. Посещая дружеские мероприятия и вечеринки, повышается шанс на судьбоносную встречу с идеальным партнером для отношений.



Близнецы

У Близнецов сегодня предвидится довольно крупный расход. Скорее всего, придется экстренно отремонтировать (заменить) какой-то домашний прибор или транспорт. Не исключены звонки от людей, которые считают вас своей марионеткой (возможно, речь о начальстве или о властном родителе). Компенсацией за весь негатив может стать чей-то внезапный визит (лучшего друга или особы, которой давно симпатизировали). Семейным Близнецам рекомендуется организовать романтический ужин.



Рак

Некоторые Раки в этот день будут видеть только себя. Повышается риск, что без внимания останется человек, который сильно нуждался в заботе, любви или в ценном совете. Проявив эгоизм в профессиональных делах, высока вероятность испортить отношения с трудовым коллективом. Еще один важный момент – самочувствие. Не исключены неприятные сигналы со стороны органов пищеварения. Это веский повод, чтобы изменить рацион, отказавшись от вредных продуктов и переедания.



Лев

Львам в этот день может повезти в профессиональных делах. Нельзя исключать, что за успешно проведенный проект будет получена и устная похвала от руководства, и вполне приличная премия. Эти деньги можно потратить на свое усмотрение (например, на обновление гардероба). Планируя вечерний досуг, лучше предпочесть вариант, который не подразумевает долгий разъезд. Возможно, максимально полезен будет пассивный домашний досуг на диване.



Дева

Девам сегодня не следует доверять некомпетентным советам людей, которых видите впервые. Не менее опасен в роли советчика всезнающий интернет (точнее порталы, где обсуждаются какие-то определенные темы). Любые спорные ситуации лучше решать при помощи грамотных специалистов. Не исключено, что придется подбирать наряд для какого-то мероприятия (здесь поможет стилист). Тем, кто почувствует недомогание, следует проконсультироваться с терапевтом.

Весы

Весам в этот день суждено получить большой объем новостей. Скорее всего, некоторые из этих известий будут иметь форму сплетен и слухов. Не желательно тратить пятницу на общение с пустозвонами. При желании можно заметно продвинуться в профессиональных делах, укрепить служебный авторитет, поладить с начальством или завоевать уважение со стороны своих преподавателей (актуально для Весов юного возраста). Семейным Весам рекомендован досуг за пределами дома.



Скорпион

Скорпионов в этот день может сильно обрадовать и удивить чей-то внезапный визит. Возможно, покается бывший партнер, принесет извинения оппонент или возместит убытки тот человек, который крупно подставил. В течение дня контролируйте рацион. Есть риск, что какое-то блюдо, употребленное впопыхах или в сомнительной забегаловке, спровоцирует расстройство пищеварения. Не рекомендованы изнурительные спортивные тренировки и долгие самокопания.



Стрелец

Стрельцам может потребоваться дополнительное время для выполнения намеченных дел. Предвидятся заминки в ходе деловых переговоров, покупок или в процессе поездок. Все ситуации этого дня следует принимать с неизменной улыбкой. Как вариант, можно и вовсе отказаться от дел в пользу яркого отдыха. Навестите друзей, устройте домашнее торжество, порадуйте себя долгожданной покупкой или поэкспериментируйте с гардеробом.



Козерог

Многие Козероги проведут этот день без впечатляющих результатов. Скорее всего, и на работе, и дома возникнет немало помех, которые затруднят реализацию того, что наметили. Постарайтесь сдержать раздражение. Тем, у кого намечено публичное выступление, тем, кто занят работой с людьми, готовится к собеседованию или к сдаче экзаменов, следует успокоиться, провести небольшой аутотренинг, настраивающий на успех и действовать, игнорируя природную робость.



Водолей

Водолеев может задеть за живое чей-то бестактный вопрос. Скорее всего, речь не об умышленном оскорблении, а о какой-то оплошности. Других неприятных моментов пятница не принесёт. Есть шанс завершить трудовую неделю весело и неординарно. Планируя вечерний досуг, не забудьте подумать о том, как он отразится на завтрашнем самочувствии. Не желательно веселиться до самой зари и злоупотреблять крепкими спиртными напитками.









Рыбы

Для Рыб сегодня повышается вероятность случайно подслушать чей-то личный секрет. Вероятно, эта информация будет иметь характер сенсации. Находясь на работе, сосредоточьтесь исключительно на делах. Скорее всего, от продуктивности вашей работы будет зависеть предновогодняя премия (другие немаловажные бонусы). В межличностной сфере не предвидится ярких моментов. Тем, кто пока одинок, скорее всего, суждено провести пятничный вечер у экрана телевизора или компьютера.





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