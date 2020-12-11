Гороскоп на 11 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 дек 2020 | 10:38

Пятница будет подходящей для новых начинаний и путешествий. Также некоторым знакам Зодиака лучше быть осторожнее с финансами, чтобы к концу месяца не оказаться на прочной мели.



Овен

Сегодня Овнам лучше подумать о будущем. Кажется, вы пошли куда-то не туда, но еще есть время все исправить.







Телец

Тельцам гороскоп обещает легкий и приятный день без особых хлопот и забот. Впрочем, отдельным представителям этого знака зодиака в пятницу нужно быть осторожнее в разговорах с коллегами - откровенность не всегда к добру.



Близнецы

Близнецам в пятницу не стоит вестись на просьбы незнакомых людей. К добру это вас точно не доведет.



Рак

Ракам сегодня может показаться, что их никто не ценит и не уважает. Поверьте, это не так. Уже в субботу вас ждет приятный знак внимания от близких, а пока потерпите.



Лев

Львам захочется помечтать об отпуске, но пятница не лучший день для этого. Сегодня гороскоп советует вам поднапрячься, собрать в кулак все силы и решить накопившиеся задачи.

Дева

Девам гороскоп на пятницу рекомендует: лучше не критиковать близких вам людей — они этого не заслуживают. Причину проблем лучше поискать в себе.



Весы

Весы ждет приятное известие, которое очень сильно повысит вам настроение. Кроме того, сегодня достаточно высок риск получения бытовой травмы - будьте осторожнее.



Скорпион

Скорпионам лучше сегодня быть осторожнее с секретами и тайнами. Кроме того, будьте осторожнее с финансами, если не хотите встретить Новый год с пустыми карманами.



Стрелец

Стрельцов в пятницу ждет достаточно трудный день. Легко вам точно не будет: гора проблем и неурядиц грозит обрушиться на вашу голову. Впрочем, не отчаивайтесь - гороскоп обещает вам облегчение во второй половине месяца.



Козерог

Козерогам стоит внимательнее отнестись к знакам судьбы. Возможно, сегодня одинокие Козероги встретят свою любовь.



Водолей

Водолеям придется много работать. Этот факт может негативно повлиять на ваше настроение, но уже вечером ваша вторая половинка поспешит вас развеять и поднять вам настроение.









Рыбы

Рыбам стоит четко построить план на будущий месяц. Все, чего вы захотите и за что будете бороться, получится. Главное - не давать себе спуску.





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