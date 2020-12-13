Гороскоп на 13 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 дек 2020 | 10:35

Сегодня, 13 декабря, звезды советуют должным образом отнестись к новой рабочей неделе и не забывать про хороший отдых.



Овны

Вам в этот день стоит позаботиться о своем здоровье, существует опасность разных заболеваний. Звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья. Считается, что этот день благоприятен для борьбы с плотскими страстями.







Тельцы

Это один из самых благоприятных дней, для серьезных деловых контактов, а еще восстановления дружеских связей, которые могут оказаться на удивление довольно прочными.



Близнецы

Возможно, ваше благоразумие и сдержанность сегодня помогут вам в трудной ситуации. Лучше семь раз отмерить, а потом на что-нибудь решиться. Сегодня не стоит переедать, ограничить себя в сладком.



Раки

Вы сумеете принять решение, которое самым важным образом отразится на дальнейшей работе. Внимательно относитесь ко всем поступающим предложениям и соглашайтесь в первую очередь на те, которые предполагают освоение новых знаний и навыков.



Львы

Вам улыбнется удача не только в работе, но также в любви, дружбе и других областях жизни. Главное, не рассчитывайте на поддержку людей, а все решения принимайте самостоятельно. Если понадобится сделать подарок — не скупитесь. Ваши затраты компенсируются с лихвой.

Девы

Основное внимание сегодня нужно уделить самодисциплине, чтобы ваши интересы продвигались без потерь и осложнений. Не торопитесь распоряжаться своими финансами под влиянием внезапного решения. Затруднения, которые сегодня могут возникнуть, лишь сигнал о более серьезных проблемах, которые вам придется решать.



Весы

Сегодня старайтесь держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Напряжение в душе останется способно прорваться в какой-нибудь ссоре.



Скорпионы

Сегодня вы будете настроены романтично и можете попасть в плен собственных иллюзий. Возможно, что кое-кто намеренно будет вводить вас в заблуждение, преследуя свои корыстные цели. Не принимайте важных решений и не будьте слишком доверчивы, чтобы завтра не разочароваться.



Стрельцы

Звезды советуют Стрельцам не пытаться поймать журавля в большом небе. Не гонитесь за надеждой, которая призрачна, вы должны понимать - синица в руках намного полезнее для вас сейчас. Не будьте сегодня мечтателем, смотрите на все трезво. Это касается только работы. На любовном фронте у вас сегодня все отлично, возможны и приятные перемены.



Козероги

Сегодня вам придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили вас лишними делами. Возможно, начальству покажется, что на вас можно взвалить еще одну обязанность, или коллеги вдруг решат, что вы должны делать работу за них.



Водолеи

День тихий, спокойный, важно не перетруждаться, наполняться энергией и вдохновением для последующих свершений. Сегодня рекомендуется пересмотреть свои отношения с людьми и простить все обиды. Избавление от накопившихся обид поможет улучшить свое внутреннее состояние и избавиться от груза прошлого.









Рыбы

Безопасность зависит от того, с кем вы имеете дело и насколько сбалансированы отношения. Это день повышенной опасности на дорогах, горных маршрутах, в местах скопления людей. Лучше отложить развлекательные мероприятия, оставаться в спокойном и защищенном месте.





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