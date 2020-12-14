Гороскоп на 14 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 14 дек 2020 | 08:44

Гороскоп очень удачен для тех, чья работа связана с умственным трудом.



Овен

Лучшим решением для Овна будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего.







Телец

Ничто так не будет раздражать Тельца, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой.



Близнецы

Главный секрет успеха Близнецов кроется в простоте. Жаль только, что сами Близнецы будут склонны думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами.



Рак

Рак может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными и вызывающими зевоту, будут решаться легче обычного.



Лев

Если у Льва есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих, то этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией.

Дева

В голове у Девы то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны.



Весы

Даже те Весы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке. Идеи, которые будут приходить Весам в голову, будут казаться им блестящими и интересными.



Скорпион

В голову Скорпиона могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить их стоит.



Стрелец

Стрелец почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Стрелец просто предпочтет перешагнуть через нее.



Козерог

День у Козерога будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку.



Водолей

Окружающим может казаться, что Водолей умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самому Водолею. Между тем, рациональных зерен в его рассуждениях будет достаточно много.









Рыбы

Весь день у Рыб может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной.





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