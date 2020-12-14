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Гороскоп на 14 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 14 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 14 дек 2020 | 08:44

Гороскоп очень удачен для тех, чья работа связана с умственным трудом.

Овен
Лучшим решением для Овна будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего.



Телец
Ничто так не будет раздражать Тельца, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой.

Близнецы
Главный секрет успеха Близнецов кроется в простоте. Жаль только, что сами Близнецы будут склонны думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами.

Рак
Рак может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными и вызывающими зевоту, будут решаться легче обычного.

Лев
Если у Льва есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих, то этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией.

Дева
В голове у Девы то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны.

Весы
Даже те Весы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке. Идеи, которые будут приходить Весам в голову, будут казаться им блестящими и интересными. 

Скорпион
В голову Скорпиона могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить их стоит.

Стрелец
Стрелец почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Стрелец просто предпочтет перешагнуть через нее.

Козерог        
День у Козерога будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку.

Водолей
Окружающим может казаться, что Водолей умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самому Водолею. Между тем, рациональных зерен в его рассуждениях будет достаточно много. 



Рыбы
Весь день у Рыб может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. 

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