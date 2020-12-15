Гороскоп на 15 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 15 дек 2020 | 09:04

Первый лунный день славится своей переменчивостью. Это время начинаний и планов. Все, что будет запланировано в этот день, сбудется в дальнейшем.



Овен

Сегодня у Овнов не исключены неприятности в дороге. Деловые разногласия с вашими клиентами и партнерами могут принять базовый, фундаментальный характер. Благоприятной окажется работа в уединении, которая приносит творческое удовлетворение. В этот день у вас удачно будет складываться работа с хозяйственными делами проще и быстрее.







Телец

Важные встречи и переговоры Тельцам стоит перенести на утро. Сегодня ваша помощь может понадобиться родственникам, друзьям и старым знакомым. Не исключено, что вам придется выполнять много работы по дому, заниматься благоустройством быта. Планы на будущее рекомендуется обсудить прежде всего с представительницами женского пола (например, с подругами).



Близнецы

У Близнецов сегодня будет шанс упорядочить мелкие дела, в том числе финансовые. Для деловых и личных встреч, стоит выбрать уединенный романтический уголок, необычную изысканную обстановку или элитное заведение для избранных. Привносите в вашу жизнь разнообразие, добавляйте адреналин. Пожалуй, только этого вам и не хватает.



Рак

Сегодня Ракам, возможно, будет трудно найти общий язык с коллегами. В начале дня у Раков могут усилиться и разногласия с партнерами. Вас может не на шутку увлечь какой-либо человек, идея, игра, творческий проект. Но оставят приятное впечатление контакты с женщинами, особенно родственницами и подругами детства.



Лев

День создает условия для кардинальных перемен в жизни Львов. Вы должны понимать к чему вы стремитесь в своей работе, это добавит вам сил и энтузиазма. Все у вас станет получаться быстро, энергии будет очень много, а поэтому вы сможете успеть многое. Но впрочем, сейчас вам не стоит доверять любым сообщениям, часть информации может оказаться дезинформацией, а поэтому любые входящие данные потребуют проверки.

Дева

Обстоятельства складываются для Дев благоприятно и могут полностью усыпить их бдительность. Но если вы все же соблазнились мыслью испытать судьбу, не вините окружающих людей (друзей, родственников) в своих собственных ошибках. Этот день подходит для занятий музыкой, фотографией, режиссурой. Если вы живете в одиночестве и (или) управляете всеми домашними процессами самостоятельно, то можете решиться на некоторые новшества, о которых давно думали. Но впрочем, это не самый удачный период для покупки канцелярии или мобильной электроники.



Весы

Первая половина дня окажется благоприятным временем для ведения деловых переговоров. Не исключено, что вам окажет поддержку влиятельный покровитель. Но интересные возможности, которые жизнь откроет перед вами сегодня, не считайте случайностью, вскоре вам будут доступны еще более заманчивые варианты. Есть возможность вернуться к обсуждавшейся когда-то теме (особенно, если она имеет явную материальную подоплеку, касается вашего заработка или отражается каким-либо образом на вашем статусе).



Скорпион

Возможно, Скорпионы мечтают осуществить смелый проект, который при должном упорстве принес бы им баснословные доходы или мировую славу. Но ставьте перед собой выполнимые цели и методично двигайтесь к их достижению. Позаботьтесь о способах связи, оплатите счет за мобильный - тенденция к общению будет продолжительной и не ограничится одними лишь текущими сутками.



Стрелец

Сегодня, как бы настойчиво ни пытались вы заинтересовать коллег и партнеров своими предложениями, скорее всего, у вас мало что получится. Так же мнение вашего начальника или напарника по работе становится чрезвычайно существенным, если речь идет о деловых вопросах. Не исключено, что вечером вы будете искать способ, чтобы провести досуг максимально полезно и динамично.



Козерог

У Козерогов сегодня предстоит много самых разных встреч, знакомств, поездок. Возросшая практичность в сочетании с трудолюбием позволят вам за короткий срок справиться с теми делами. Вы способны заново очаровать свое окружение и переманить на свою сторону врагов. Романтические встречи и возобновление общения с кем-то из ваших бывших знакомых придутся на вторую половину дня.









Водолей

Для того чтобы сделать правильный выбор, Водолеи сегодня должны хорошо разбираться в людях. Вероятны новые знакомства, в том числе во время путешествий и пребывания за границей. Вам могут помочь решить все проблемы местные жители или случайные знакомые. Вы также значительно расширите свой кругозор и найдете много новых друзей.



Рыбы

Атмосфера дня обещает Рыбам удачный поворот событий. Это отличный день для общения с людьми издалека, расширения круга знакомств, отъезда. В это время важен материальный аспект любого дела. Сегодня вы также можете отправиться в другой город или страну, оформить турпутевку или визу.





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