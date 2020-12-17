Гороскоп на 17 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 дек 2020 | 08:30

Луна в знаке Водолей. Подойдет для научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом.



Овен

Сегодня акцентируйте свое внимание на ваших близких, проведите время в кругу родных, займитесь решением бытовых вопросов. Все, что вы сделаете сегодня с радостью, принесет вам большую отдачу, вы получите моральное удовлетворение и заряд положительной энергии. Этот день пройдет мирно и вполне удачно для вас, запланированное сегодня будет решено и воплощено в жизнь без проблем и лишней суеты. По возможности разнообразьте свой быт, уделите внимание своему внешнему виду, позаботьтесь о питании.







Телец

Сегодня вам придется отстаивать свои интересы и бороться с нападками со стороны окружающих. Однако это не испортит ваш день, вы будете полны сил и ваше настроение будет на высоте. Доверьтесь в это время происходящему, не бойтесь происходящих вокруг вас изменений. Плохие события также будут нести положительную информацию в итоге, вы сможете получить от этого определенную выгоду, ситуация станет прозрачной и разрешится. Если сегодня у вас есть определенные планы, реализуйте их после обеда. Вторая половина дня будет наиболее благоприятным периодом для вас. Вечер также обещает быть насыщенным на события, но некоторых Тельцов может ожидать разочарование в любви.



Близнецы

Благоприятный день для многих дел. Можно уделить время самосовершенствованию, изучать ту область, которая вам наиболее интересна, посещать музеи, выставки и всевозможные мероприятия, где вы можете подчерпнуть что-то новое для себя. Сегодня остерегайтесь критики со стороны. Вас могут незаслуженно задеть или обидеть словом, при этом сохраняйте нейтральную позицию, будьте лояльны и снисходительно относитесь к окружающим. В этот период большое значение будет иметь общение. Уделите время тем, кто нуждается в вас. Вечером для вас откроются перспективы на любовном фронте. Партнеры смогут приятно порадовать вас, одиноких Близнецов ожидает неожиданное и приятное знакомство.



Рак

Сегодня можно не настраиваться на самое лучшее, придется довольствоваться тем, что есть и не выражать свое недовольство. День будет не самый лучший, требовать что-либо от себя или окружающих не представляется возможным, обстановка не будет благоприятствовать тому, чтобы упорно добиваться чего-либо, результат разочарует вас. В этот период всех, кто вам неприятен, обходите стороной и игнорируйте. Не время затевать споры и конфликты, они вам ни к чему сегодня, они лишь отнимут ваше время и испортят вам настроение. Сегодня в период растущей Луны планируйте дела на перспективу и не занимайтесь строительными работами.



Лев

Несмотря на внешние положительные факторы, день будет сложный, сохраняйте свою положительную энергию, не расходуя ее по пустякам, меньше злитесь и не огорчайтесь, пребывая в сентиментальном настроении. Сегодня присмотритесь к мелочам, это хороший период, чтобы скорректировать текущие события, направив их в благоприятную для вас сторону. В это время у вас есть определенный шанс достичь чего-либо. Определитесь в своих желаниях и дерзните, воплотив мечты в жизнь, даже если они на первый взгляд могут казаться несколько необычными.

Дева

День будет достаточно проблематичный и даже неудачный. В этот период оставьте безуспешные попытки начинать что-то новое, глобальные события в вашей жизни лучше не планировать, в перспективе вы сможете столкнуться с определенным рядом трудностей. В этот день не обостряйте происходящую ситуацию, избегайте острых углов в общении, сторонитесь темных углов и многолюдных мест, вас могут обокрасть или вы станете жертвой шулеров. Сегодня без повода не рискуйте и не действуйте наобум. Любой риск сегодня может быть оправдан в том случае, если вы сможете быть уверены в результате, который будет для вас благоприятный, иначе лучше уступить на старте, чем проиграть в будущем в итоге.



Весы

Сегодня текущие события могут вас разочаровать и вывести из душевного равновесия. Предпримите определенные шаги, чтобы не усугублять то, что жизнь преподнесла вас сегодня. Примите все как должное, если у вас получится, извлеките для себя определенные уроки из произошедших событий и позаботьтесь, чтобы наиболее неприятные ситуации не повторялись в будущем. Сегодня текущие обстоятельства могут повлиять на вашу личную жизнь, держите руку на пульсе событий, умейте вовремя отреагировать и исправить, если что-то будет идти не так.



Скорпион

Проведите этот день в движении, отправляйтесь в дорогу, поездку, посетите выставки, презентации. В это время больше общайтесь, будьте среди людей, пусть вокруг вас витает разнообразная энергия, события интенсивно сменяются одно другим. Это наполнит вас необходимой энергетикой, вы будете чувствовать прилив жизненных сил. Основные текущие дела решайте в первой половине дня, вторая его половина не подойдет для активных действий. В амурных вопросах не давайте воли чрезмерным эмоциям.



Стрелец

Сегодня вы можете полностью положиться на текущие события и без опаски реализовывать запланированные дела и мероприятия. В этот период больше общайтесь, ситуация довольно благоприятная для налаживания контактов, устранения недоразумений, можно выяснить отношения и рассчитывать на благоприятное разрешений некогда создавшейся сложной ситуации. В этот период проявляйте ваши чувства, открыто выражайте вашу симпатию и любовь к вашим близким. В это время хорошо инвестировать, вкладывать сбережения и делать покупки.



Козерог

День будет благоприятный для констатации, подведения итогов прошедшим событиям. В этот период не начинайте новых дел, но планируйте на перспективу, в будущем многое из того, что было запланировано сегодня успешно воплотится и принесет хорошие дивиденды. Проведите этот день активно, занимайтесь домашним хозяйством, общайтесь с родственниками или друзьями, не распыляйтесь на мелочи и рядовые проблемы, пусть ваше настроение сохраняется на позитивной волне. В первой половине дня решайте более важные для вас дела и вопросы, после обеда отдыхайте.



Водолей

День принятия важных решений и подведения определенных итогов. В этот день вы можете получить новости, которые определенным образом предопределят ваши действия на перспективу. Остерегайтесь ложных слухов и пустых разговоров. Советы со стороны могут негативно отразиться на вашем настроении. Сегодня в первой половине дня можно отправиться в дорогу, планировать основные мероприятия этого дня. После обеда у вас может состояться встреча с родственниками или людьми, которых вы не видели определенное время. Вечер проведите в спокойной обстановке, больше отдыхайте и планируйте свои действия на ближайший день.









Рыбы

Сегодняшний день будет удачный и счастливый для вас. Все дела будут спориться и многое удастся воплотить в жизнь. Ваша интуиции, притягательная энергетика и энтузиазм помогут провести этот день легко и пребывать на подъеме. В этот период не растрачивайте силы на мелочи, если вам позволит ситуация, отдыхайте в свое удовольствие, веселитесь, общайтесь и собирайте вокруг себя друзей или близких вам по духу людей, чтобы общаться и приятно провести этот прекрасный день.





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