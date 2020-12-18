Гороскоп на 18 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 дек 2020 | 08:35

Луна в знаке Водолей. Подойдет для научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом.



Овен

Гороскоп на 18 декабря для Овнов говорит, что в этот день придется быть более активными, чем всегда. Ваша помощь может понадобиться близким, из-за чего вы будете чувствовать себя необходимыми. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие.







Телец

Звезды говорят Тельцам, что 18 декабря придется изрядно понервничать из-за своего же характера. Научитесь прислушиваться к мнению дорогих вам людей, иначе ссор и скандалов вам не избежать. Вторая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми.



Близнецы

Гороскоп на 18 декабря для Близнецов говорит, что в этот день могут возникнуть разногласия с близкими людьми. Если будете сдержанны и менее высокомерны, быстро загладите конфликт. Коммерческие сделки не принесут прибыли или прибыль не оправдает затраченных усилий.



Рак

Звезды говорят Ракам, что 18 декабря нужно прислушиваться исключительно к своей интуиции. Если будете полагаться на мнение окружающих, наделаете много ошибок и не сразу об этом поймете. Проблемы в личной жизни заставят принять жесткое решение или побудят к решительным действиям.



Лев

Астрологический прогноз для Львов на 18 декабря говорит, что в этот день захочется семейного тепла и уюта, но, скорее всего, придется поработать. Свободное время проведите наедине или с тем, кого по-настоящему любите. Полезно находиться около воды, принять ванну, посетить бассейн, баню.

Дева

Звезды на 18 декабря говорят Девам, что нельзя принимать поспешных решений, иначе будете о них жалеть. Лучше не вмешиваться ни в какие споры, так как вас могут сделать виновными. Хороший день для прогулки в парке, посещения концерта, встреч с друзьями. Тепло одевайтесь.



Весы

Гороскоп для Весов на 18 декабрь говорит, что в этот день вы должны во всем отстаивать свое мнение. Возможно, кто-то будет навязывать вам свою точку зрения, — дайте знать сразу, что она вас не интересует. Если от вас будут требовать каких-то отчаянных действий, не идите на поводу.



Скорпион

Луна на 18 декабря для Скорпионов говорит, что в этот день лучше застраховаться от резких высказываний и необдуманных решений. Не стоит соглашаться на все, что вам предлагают. В отношениях с родными проявите внимательность. Также в этот день не принесет пользы употребление алкоголя.



Стрелец

Зодиак говорит Стрельцам, что 18 декабря работать будет трудно из-за серьезных помех и чужих ошибок. Постарайтесь не кипятиться, но обязательно укажите виновнику на его ошибки. Друг может обратиться к вам за помощью, — не отказывайте. Возможны вещие сны.



Козерог

Гороскоп для Козерогов говорит, что 18 декабря придется взять себя в руки и понять, что вы — полностью владеете ситуацией. Будьте более уверенны в своих решениях, только так вы сможете достичь поставленной цели. Старайтесь избегать ненужных споров и конфликтов.



Водолей

Гороскоп для Водолеев на 18 декабря говорит, что в этот день семейные представители знака могут узнать хорошую новость от родственников. Не лучшее время для денежных кредитов. Следует опасаться инфекционных заболеваний, нельзя злоупотреблять спиртным.









Рыбы

Астропрогноз на 18 декабря для Рыб говорит, что сегодня не самый удачный день для начала новых дел. Постарайтесь закончить все, что начали давно, потому что вскоре вам будет не до этого. Нужно быть внимательным к расходам.





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