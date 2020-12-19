Гороскоп на 19 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 19 дек 2020 | 10:41

Луна в знаке Водолей. Подойдет для научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом.



Овен

Овнам сегодня рекомендуется сосредоточиться на устранении личных проблем. Этот совет особенно актуален для тех, кто запутался в своих отношениях. Не следует забывать и о делах, от которых зависит профессиональный успех. Добавив в работу чуть больше энтузиазма, можно увеличить шанс на крупную предновогоднюю премию. Тем, кто работает на себя, будет не лишним изучить опыт тех, кто уже долгое время находится в этом бизнес-сегменте. Овнам старшего возраста не стоит вспоминать о чём-то печальном.







Телец

Многим Тельцам в этот день противопоказан изнурительный спорт, колоссальный информационный поток, работа до сильнейшей усталости. Поберегите свой организм, побалуйте его СПА процедурами, подумайте о чём-то приятном, займитесь йогой и медитацией. Также будет полезно послушать советы друзей (это защитит от ошибок в межличностной сфере). Тем, кто запланировал крупные перемены, рекомендуется остановиться и ещё раз подумать о безопасности этого шага.



Близнецы

Близнецы сегодня могут проявить излишний консерватизм. Скорее всего, неприятие перемен спровоцирует ссору с кем-то из родственников. Нельзя исключать, что ошарашит своим нелогичным решением кто-то из старших членов семьи, либо ребёнок, которого считали всё ещё малышом, удивит не по-детски серьёзным поступком. Что касается сферы финансов, здесь рекомендуется воздержаться от резких шагов. Прежде, чем дать согласие на какое-то предложение, подумайте о последствиях.



Рак

Многие Раки 19 декабря проявят непоследовательность в процессе своей жизнедеятельности. В этом ничего страшного нет, но лишь при условии, что подобное поведение не отразится на итогах коллективной работы (на исходе другого важного начинания). Контролируйте каждое произнесённое слово. Есть риск, что будет невзначай озвучен чей-то личный секрет (другая конфиденциальная информация). Тем, кто хочет слегка похудеть, удастся довольно комфортно ограничить себя в рационе.



Лев

Львам сегодня не рекомендуется делиться с кем бы то ни было ближайшими планами. Других опасностей этот день не принесёт. Можно попробовать свои силы в новых делах, вступить в гонку за лидерство на нынешнем месте работы или слегка пококетничать с симпатичным коллегой. Семейным Львам следует поработать над брачными отношениями, добавив в них немного экзотики. Есть вероятность сделать выгодные приобретения, оказавшись на распродаже.

Дева

Некоторым Девам в этот день предстоит кое-что поменять в профессиональной судьбе. Скорее всего, речь идёт о положительных переменах. Не исключено, что происходящее вызовет лёгкий стресс. Могут появиться и другие поводы для переживаний (например, недовольство лишним весом, собой, поступком близкого человека, паника из-за недостатка финансов). Вечером есть смысл составить меню новогодних торжеств и подумать о сценарии праздника.



Весы

Весы в этот день не смогут остановить сами себя от язвительных замечаний в адрес малоприятного человека. Дабы не показаться невежливым, сделайте всё, чтобы как можно скорей свернуть диалог в позитивное русло. Вторник не подходящий период для благородных поступков и любого рода геройств. Скорее всего, всё перечисленное принесёт обратные результаты. Не исключено, что в течение дня в списке контактов появится человек, способный избавить от очень серьёзной проблемы.



Скорпион

Скорпионам 19 декабря 2020 г не позволительно думать исключительно о плохом. Пессимистичные мысли приостановят успех, который являлся наградой за былые усилия. Предвидится получение вполне приличной денежной суммы (скорее всего, речь о неучтённых финансовых поступлениях). Ещё одной удачей может стать знакомство в социальных сетях. У одиночек тем самым появится шанс заполнить пустоту в области сердца. Семейным Скорпионам не следует забывать о романтике.



Стрелец

Многими Стрельцами в этот день будет руководствовать неоправданной оптимизм. Есть риск забыть про врождённую осторожность, поддавшись власти таких настроений. Отдельного внимания может потребовать организм. Почувствовав первые признаки респираторной болезни, примите неотложные меры. Будет не лишним несколько снизить жизненный темп, увеличить продолжительность сна и избегать перегрева (переохлаждения) организма.



Козерог

Некоторые Козероги в этот день окажутся на распутье. Скорее всего, придётся определять новый профессиональный маршрут или решать, если будущее у нынешних отношений. Думайте исключительно своей головой, а все советы «профессионалов» следует проигнорировать. День не плох для демонстрации личного творчества, для презентации каких-то идей, а также для выполнения дел, связанных с домом и бытом. Будет полезно избавиться от груды ненужного хлама.



Водолей

Водолеям 19 декабря 2020 противопоказано демонстрировать высокомерие. Такое поведение осложнит установление новых знакомств, а также контакты с людьми, от которых зависит дальнейшее пребывание в нынешней должности. Тем, кто занимается творчеством, рекомендуется поискать новые источники вдохновения. Избегайте лживых и самолюбивых людей, воздержитесь от крупных перемен в рационе и не ругайте себя, если произойдёт временный срыв, возвращающий к вредной привычке.









Рыбы

Рыбам сегодня рекомендуется уделить время делам, связанным с финансовой сферой. Проанализируйте семейный бюджет, ещё раз подумайте над списком ближайших покупок, найдите возможность на чём-то существенно сэкономить. Не желательно делать покупки через второсортный интернет-магазин (даже если речь о сверх выгодном шопинге). Рыбам старшего возраста не следует позволять, чтобы ностальгия и пессимизм окончательно испортили настроение.





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