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Гороскоп на 20 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 20 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 дек 2020 | 10:43

День благоприятен для тайных дел, работы в уединении. Для повторных переговоров, переоформления и обсуждений текущих проектов. Идти на риск не рекомендуется, как и принимать быстрые решения.

Овен
Гороскоп на 20 декабря для Овнов говорит, что в этот день ваше самочувствие значительно улучшится, что даст возможность активно провести день. Будьте рассудительны и не говорите того, что может вызвать неоднозначную реакцию. Постарайтесь пить больше воды и не переохлаждаться. 



Телец
Звезды говорят Тельцам, что 20 декабря нужно спокойнее относиться к окружающим и всему, что происходит вокруг. Не будьте зациклены на мелких неудачах на работе, главней всего — погода в доме. Не будьте педантичными и мелочными — это может вызвать только раздражение близких.

Близнецы
Гороскоп на 20 декабря для Близнецов говорит, что в этот день лучше никому ничего не обещать, иначе есть риск нарушить свои слова. Крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском. Хороший день, чтобы позвонить к старому другу. 

Рак
Звезды говорят Ракам, что 20 декабря ощутите прилив энергии. Появится много поводов для радости. Не стесняйтесь говорить людям: «Спасибо», если они смогли вас приятно удивить. Благоприятный день для устройства быта, обращения в органы власти, разговоров с начальством.

Лев
Астрологический прогноз для Львов на 20 декабря говорит, что в этот день не стоит принимать поспешных решений. Если подойдете рационально к своим действиям, получите очень выгодное предложение от влиятельного человека. Не стоит хвалить себя, другие сами должны увидеть вашу значимость. 

Дева
Звезды на 20 декабря говорят Девам, что в в этот день суета будет неизбежной. Постарайтесь не перенапрягаться, ведь если что-то суждено, то его не избежать. Начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию.

Весы
Гороскоп для Весов на 20 декабрь говорит, что в этот день стоит больше внимания уделить своему здоровью. Не злоупотребляйте спиртными напитками, а также проявите умеренность в еде. Чаще говорите любимым и родным о своих чувствах.

Скорпион
Луна на 20 декабря для Скорпионов говорит, что в этот день стоит отказаться от физической работы. Также не лучший день для занятий спортом, активного времяпровождения. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве.

Стрелец
Зодиак говорит Стрельцам, что 20 декабря не стоит браться за рискованную работу, чреватую травмами и неприятными последствиями. Действуйте только проверенными способами и ходите только протоптанными тропами. Откажитесь от поездок в общественном транспорте, если можно. 

Козерог        
Гороскоп для Козерогов говорит, что 20 декабря окажетесь в очень выгодном положении. Появится возможность попросить у влиятельных людей о чем-угодно, вреяд ли они вам откажут. Покажите себя с выгодной стороны и завоюете авторитет большой аудитории. 

Водолей
Гороскоп для Водолеев на 20 декабря говорит, что вы не должны обделять вниманием близких и любимых людей, даже если дел накопилось очень много. Хороший день для рождественских и новогодних приготовлений. Ешьте больше растительной пищи. 



Рыбы
Астропрогноз на 20 декабря для Рыб говорит, что в этот день стоит избегать непримиримого противостояния. Постарайтесь найти компромисс в общении с коллегами — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

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