Гороскоп на 22 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 дек 2020 | 08:30

Сегодня следует забыть про излишнюю гордость и эгоизм. Есть риск, что все перечисленное приведет к неразрешимым проблемам.



Овен

Овнам сегодня можно устроить «разгрузочный» день. Речь не только об ограничении в рационе. Будет полезно оградить себя от любой информации, от обсуждения семейных проблем, от тягостных переживаний и ностальгии. Занимайтесь исключительно тем, кто дарит спокойствие, гармонию, позитив. Также будет не лишним уделить внимание мелочам, от которых зависит комфорт в личном пространстве. Овнам юного возраста не стоит копировать модель поведения популярного блогера.







Телец

Тельцам в течение этого дня может потребоваться психологическая поддержка и помощь. С высокой вероятностью возникнет какой-то личный вопрос, способный спровоцировать стресс, недоумение или подавленность. Ближе к вечеру атмосфера поменяется на позитив. Это подходящее время для дружеских посиделок где-то в кафе или на кухне. Одиноким Тельцам не рекомендуется искусственно привлекать к себе интерес слишком смелым нарядом или причёской.



Близнецы

У Близнецов сегодня может возникнуть внутренний спор. Две грани вашего «Я» будут выяснять между собой, как выстраивать дальнейшую жизнь (какое решение принять в некоем сложном вопросе). Будет полезно хотя бы на время забыть о делах. Отвлеките себя чем-то приятным. Поиграйте с детьми, посмотрите кинокомедию, прогуляйтесь в кино, займитесь физической тренировкой. Тем, кто связан с творческой сферой, можно реализовать свои переживания в виде новых шедевров.



Рак

Раков в этот день ожидает непростой разговор. Скорее всего, придётся дать окончательный ответ на вопрос, от которого долго увиливали. Нельзя исключать, что заставит расставить все точки над «И» постоянный партнёр или испортит настроение неоправданной ревностью. Весь позитив этого дня, вероятно, сосредоточится за пределами дома. Есть шанс найти новых друзей, выгодно продать ненужную вещь, сделать пару-тройку полезных покупок весьма демократичной ценовой категории.



Лев

Львам сегодня не рекомендуется дерзить старшим членам семьи или давить своим авторитетом тех, кто намного моложе. Не забывайте, что равноправие и взаимное уважение – вот лучшая модель отношений. В целом же день обещает порадовать множеством приятных событий. Кто-то встретит школьного друга, кто-то создаст уникальный кулинарный шедевр, кто-то найдёт новый источник доходов. Некоторые Львы смогут блеснуть остроумием и красотой на каком-то мероприятии.

Дева

Девам сегодня не следует идти на поводу у кого-то из близких членов семьи. Скорее всего, этот человек будет в корне не прав. Сделайте всё, чтобы оградить его от серьёзной ошибки. Рекомендуется заняться уборкой, а также провести ревизию внутри своего гардероба. Тем, кто планировал устроить семейный ужин или встречу гостей, есть смысл поэкспериментировать с новыми блюдами. День неплох для любовных свиданий или поиска идеальной второй половинки.



Весы

У Весов может появиться желание сбежать на необитаемый остров. Предвидится большой поток новостей, множество личных визитов и дел, которые превратят день в обычный вторник. Откажитесь от части обязанностей (например, передоверив их кому-то другому). Несемейным Весам следует быть поосторожней в процессе знакомств или флирта. Есть вероятность сблизиться с человеком, который уже состоит в отношениях. Умерьте финансовые аппетиты.



Скорпион

Скорпионам сегодня нет смысла тратить драгоценное время на решение чьих-то проблем. Человек, которому вознамеритесь помогать, скорее всего, этого не оценит. Лучше направить все силы на подготовку к грядущему торжеству. Можно устроить что-то вроде маленькой репетиции Нового года, собрав близких людей на праздничном ужине. Избегайте чрезмерной самостоятельности в мелочах (например, не стоит ремонтировать то, в чём явно не профессиональны).



Стрелец

Стрельцам сегодня может повезти в мелочах. Возможно, найдётся предмет, который потеряли довольно давно, или удастся приобрести его точную копию. Не желательно добиваться поставленные цели нахрапом. Есть риск, что человек, от которого зависит совместный успех, затаит большую обиду или откажется от участия в этой задумке. Уделите внимание своему организму. Будет не лишним увеличить продолжительность сна, подышать свежим воздухом или немного размяться.



Козерог

Некоторые Козероги сегодня испытают моральное удовольствие, наблюдая, как приносит успех то самое дело, к которому была приложена уйма усилий. Поставив галочку в этом вопросе, не приступайте к новым делам. Лучше позвольте себе период релакса. Найдите занятие, которое особенно по душе. Уделите время общению, пешим прогулкам, активным играм на открытом пространстве. Можно отправиться за покупками, составить меню на новогодний банкет и купить подарки для близких.



Водолей

Многим Водолеям сегодня придётся корректировать ближайшие планы. Скорее всего, причиной тому станет какой-то авральный вопрос или неблагоприятные обстоятельства. Не желательно загонять себя в слишком строгие рамки (например, существенно ограничивать рацион, отказываться от нужных покупок, молчать, когда кто-то другой пытается задеть неоправданной критикой). Одинокие Водолеи получат шанс на интересную встречу с оттенком романтики.









Рыбы

Рыбам сегодня не следует потакать своим вредным привычкам. Сделайте всё, чтобы их победить (как минимум, проследите за тем, чтобы привычки не слишком вредили здоровью). Тем, кто безответно влюблён, есть смысл ещё раз дать намёк какой-то конкретной особе. Имеется шанс услышать долгожданное «да» и в этом, и в других не менее важных вопросах. Кто-то получит добро на проведение внутрисемейных реформ, кто-то – необходимые инвестиции для реализации смелых задумок.



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