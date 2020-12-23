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Гороскоп на 23 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 23 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 дек 2020 | 08:17

Сегодня не следует останавливаться на середине пути, столкнувшись с малейшей заминкой.

Овен
Овны в этот день не застрахованы от неблагоприятных перемен на месте работы. Возможно, будет выдан не самый удобный профессиональный прибор или назначен в роли напарника человек, с которым часто конфликтовали. Компенсировать служебные неприятности может личная жизнь. Есть шанс получить знаки внимания от особы, которой давно симпатизируете. Тем, у кого есть постоянный партнёр, можно рассчитывать, что отношения внутри пары существенно потеплеют.



Телец
Тельцам в этот день рекомендуется избегать резких движений. Не конфликтуйте с начальством, не пытайтесь убедить в чём-то коллег, не давите на близких людей, чтобы они поддержали ваши инициативы. Всеми силами сохраняйте эмоциональный баланс, так как от этого будет зависеть здоровье и самочувствие в целом. Тем, кто давно хотел, но боялся что-то поменять в своём внешнем облике, можно ещё раз подумать над этим вопросом. Не рекомендованы перемены внутри рациона.

Близнецы
Близнецов в этот день будет не просто расшевелить. Предвидится снижение сил, продиктованное апатичными настроениями. Если на среда намечено нечто ответственное, найдите возможность как можно скорей раскачаться. В остальном день не принесёт каких-либо проблем. При желании можно показать неплохие результаты и в профессиональных, и личных делах, а также в поиске вариантов для заработка. Тем, кто испытывает финансовый дефицит, не стоит забывать про экономию.

Рак
Некоторые Раки 23 декабря 2020 испытают обиду на действия кого-то из близких людей. Скорее всего, на это будут весьма серьёзные основания. Не рекомендуется тратить время и нервы на словесные перепалки или на попытки доказать состоятельность личных идей. Всё перечисленное лучше перенести на более благоприятный период. Среда неплох для проведения ревизии в собственных мыслях. Можно слегка освежить интерьер, посетить культурное мероприятие или заняться поправкой здоровья.

Лев
Львы в течение этого дня смогут узнать множество новостей, связанных с кем-то из близких знакомых. Обсуждая эти сенсации, не забывайте и о личных делах. Следует довести до ума служебный проект, помочь заболевшему родственнику, проверить школьную успеваемость младшего родственника, выполнить бытовые обязанности. Среда оптимально подходит для коротких поездок, для семейных реформ и для приобретения нового гардероба.

Дева
Некоторым Девам 23 декабря 2020 г суждено оказаться в эпицентре каких-то сенсационных событий. Возможно, речь про общественно значимый инцидент, служебный конфликт или про «разборки» между соседями. В остальном среда пройдёт довольно рутинно. Предстоит выполнить множество дел, вызывающих скуку или апатию. Тем, кто занят оформлением документов, удастся с лёгкостью решить этот вопрос. Менее удачно пройдут поиски каких-то товаров.

Весы
Весами в этот день может овладеть излишний меркантилизм. Скорее всего, это особенно явно будет прослеживаться в поведении представительниц прекрасного пола. Постарайтесь никого не обидеть и не задеть своим излишним цинизмом. Рекомендуется посвятить свободное время делам, связанным с чистотой и комфортом в личном пространстве. Также среда неплохо подходит для активного развития бизнеса и для борьбы за своё место под солнцем.

Скорпион
Некоторые Скорпионы сегодня будут заняты только собой. Возможно, появится какая-то крупная цель (например, оздоровиться, стремительно похудеть, избавиться от косметического изъяна, приобрести дорогостоящий гаджет). Не следует задевать чувства людей, которые добились в течение жизни значительно меньшего результата. Тем, кто почувствует недомогание, следует воспользоваться «бабушкиными» рецептами (при условии, что речь не идёт о серьёзном недуге).

Стрелец
Стрельцам сегодня не желательно делать окончательный выбор, связанный с дальнейшей судьбой брака или романа. Имеется вероятность, что эмоции будут намного сильнее того, что советует разум. В целом же среда обещает принести положительные эмоции во всём, что связано с работой, бизнесом или учёбой. Следует приложить все силы к перечисленным выше делам, и тогда результат этих трудов окажется впечатляющим. День неплох для оформления кредитов. 

Козерог        
Козерогам сегодня нет смысла в одиночку заниматься делами, над которыми должен трудиться большой коллектив. Отвергнув этот совет, есть риск получить нервный срыв или довести себя до сильнейшей усталости. Одиноким Козерогам есть смысл присмотреться к коллеге (другу, соседу) противоположного пола. Тем, у кого есть постоянный партнёр, следует почаще идти на уступки. Будет неплохо, если в течение дня состоится ответственный разговор на самые актуальные темы. 

Водолей
Водолеям 23 декабря не следует потакать своим эмоциям или инстинктам. Оказавшись во власти всего перечисленного, повышается риск допустить роковую ошибку. В приоритете должны быть дела, направленные на командный успех (актуально для тех, кто занят коллективной работой). Водолеям, вышедшим в отпуск, на пенсию или в декрет, рекомендуется уделить время творчеству (например, стилистическим или интерьерным экспериментам). Воздержитесь от долгого пребывания на открытом пространстве. 



Рыбы
Рыб сегодня может обидеть чьё-то резкое замечание. Нельзя исключать, что речь идёт про диалог с вышестоящим начальством, с партнёром по браку или с кем-то из родственников. Хорошее настроение поможет вернуть общение с другом, просмотр кинокомедии, поход за покупками или занятия любимыми хобби. Тем, кто проходит учебный процесс, следует вложить в него как можно больше усилий. День неплох для поиска достойной работы и для проведения деловых переговоров.

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