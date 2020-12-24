Гороскоп на 24 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 дек 2020 | 09:07

Сегодня не следует допускать поспешность в принятии судьбоносных решений. Высока вероятность, что возникнет вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ.



Овен

Овнам 24 декабря рекомендуется безропотно соглашаться со всем, что предложит некий авторитетный или высокопоставленный человек. Ведомость при этом не допустима в делах, связанных с домом, семьёй или бытом. Скорее всего, начнутся обсуждения новогодних торжеств. Настаивайте на личной позиции, будьте смелей в общении с лицами противоположного пола, избегайте людей, склонных к сплетням и зависти. Не желательно делать покупки в кредит и халатно относиться к своему организму.







Телец

Некоторых Тельцов сегодня ожидает приятный сюрприз. Скорее всего, речь идёт о чём-то нематериальном (например, о похвале, о комплименте, о начале продолжительной дружбы или о новом романе). Следует избегать агрессии по отношению к близким родственникам, коллегам или друзьям. Других ограничений на сегодня не будет. Есть шанс на удачу в профессиональных делах. Кто-то получит одобрение по своей кредитной или ипотечной заявке.



Близнецы

Близнецам сегодня не следует провоцировать зависть и злость со стороны тех людей, кто не смог достичь в своей жизни впечатляющих результатов. Также не рекомендуется делиться с кем быто ни было ближайшими планами, обсуждать личную жизнь, демонстрировать свои творческие достижения. Вечером не исключён приступ лёгкой хандры или появление ностальгических воспоминаний. Тем, кто недавно прервал любовный роман, есть смысл напомнить о себе экс-партнёру.



Рак

Многих Раков сегодня будет привлекать сфера непознанного. Возможно, удастся пролить свет на какой-то вопрос, долгое время вызывавший переживания и беспокойства. В остальном четверг пройдёт довольно обыденно. Намечается немалое количество дел, требующих определённого мастерства и сноровки. Нельзя исключать, что вечером придётся устранять инцидент, связанный с кем-то из родственников. Избегайте резкого переохлаждения организма.



Лев

Есть риск, что самолюбие Львов в этот день достигнет просто невероятных масштабов. Это может помешать в процессе собеседования, а также в ходе коллективных трудов, при сдаче экзаменов, в любви или в дружбе. Можно рассчитывать на удачу всем тем, кто, решив похудеть, недавно поменял рацион или вступил в борьбу с одним из вредных пристрастий. Избегайте контактов с назойливыми соседями, с распространителями каких-то товаров и с капризными родственниками.

Дева

Дев в этот день может поразить чей-то поступок. Возможно, человек, с которым связывали натянутые отношения, сделает шаг к примирению. Не исключены похвалы от строгого руководства, подарки от родственника-скупердяя или комплимент от особы, которая всегда смотрела на вас равнодушно. Вечер следует проводить как можно активней (если позволяет здоровье). Тем, чей энергетический потенциал не слишком высок, стоит проконсультироваться с медицинскими специалистами.



Весы

Весам сегодня не желательно экономить на оплате каких-то профессиональных услуг (есть риск ещё раз удостовериться, что скупой платит дважды). Удача предвидится в ходе знакомств. Кому-то повезёт найти надёжного партнёра для совместного бизнеса, кто-то избавится от одиночества, кому-то встретится человек, готовый покровительствовать творческим начинаниям. Не допустима спешка в делах, связанных с финансовыми операциями и платежами.



Скорпион

Скорпионам в этот день не следует без оглядки верить всему, что будет рассказывать обаятельный незнакомец противоположного пола. Этот совет особенно актуален для одиноких людей (есть риск стать жертвой любовных авантюристов). В остальном будний четверг будет полностью соответствовать ранее намеченным планам. Тем, кто борется за карьерный успех, удастся достичь впечатляющего результата. Избегайте завистников, недалёких людей, а также воздержитесь от высоких расходов.



Стрелец

У Стрельцов сегодня не предвидится крупных поводов для переживаний. Скорее всего, события будут развиваться строго по намеченной колее. Единственное, что может немного сбоить – это настроение напарников по работе, партнёров по бизнесу или кого-то из домочадцев. Не забывайте, что ответная агрессия спровоцирует крупный конфликт, который накануне Нового года совсем не уместен. Вечер рекомендуется проводить в атмосфере романтики (желательно где-то вне дома).



Козерог

У Козерогов 24 декабря 2020 года может начаться психоэмоциональный конфликт. Не исключено недовольство собой, итогами уходящего года. Возможно, появится зависть к тому, кто намного успешней (богаче, моложе и привлекательней). Не следует опускать руки в делах, в которых возникнут небольшие заминки. Тем, кто наметил отправиться в путь, следует удостовериться в исправности личного транспорта (в том, что билеты и прочие документы на месте).



Водолей

Водолеям сегодня может повезти в любовных делах. У одиночек этого знака появится шанс добиться внимания со стороны обаятельного представителя противоположного пола. Тем, кто является активным пользователем социальных сетей, есть смысл подумать о том, как извлечь из этого пользу (например, заняться рекламой своих товаров или услуг, либо попробовать себя в качестве блогера). День не подходит для переезда и посещения государственных организаций.









Рыбы

Некоторые Рыбы проведут этот день во власти своей бурной фантазии. Трудно предсказать, какие картины нарисует она лично вам. Важно не потерять связь с реальностью, не допускать пессимизм, не переживать о том, что ещё не случилось. Будет не лишним проявить повышенный интерес к жизни близких членов семьи. Тем, кто работает на сдельной оплате труда, можно и нужно приложить чуть больше усилий. Вечером рекомендуется заняться здоровьем и расширением кругозора.





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