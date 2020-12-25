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Гороскоп на 25 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 25 дек 2020 | 08:30

Сегодня будет правильно закрыть глаза на какой-то вопрос, способный нарушить эмоциональный баланс. Не бойтесь что-то не успеть, пропустить, не доделать. Важно провести этот день, не столкнувшись с любого рода разочарованиями, муками совести или убытками.

Овен
У Овнов в этот день, вероятно, не будет не разрешимых задач. Стоит лишь захотеть, и без большого труда перед вами падёт даже самая неприступная крепость. Совет для несемейных людей – прежде, чем направить на кого-то своё обаяние, удостоверьтесь, что эта особа не состоит в отношениях. Не нарушайте личное пространство близких членов семьи, не конфликтуйте с начальством, не идите на поводу у дерзкого и беспринципного человека. Избегайте долгих поездок на транспорте.



Телец
Тельцам 25 декабря не следует забывать про хорошее воспитание. Скорее всего, произойдёт ситуация, в ходе которой захочется громко кричать, доказывая свою правоту. Бурные эмоции могут спровоцировать неприятности и в личных, и в профессиональных делах. Тем, кто ищет работу, не следует доверять объявлениям, которые предлагают чудо-вакансию людям без образования или опыта. Осторожность – верный помощник во всём, что связано с медициной и сферой финансов.

Близнецы
Близнецам в этот день следует освободиться от психоэмоциональных оков. Не поддавайтесь давлению старших и младших членов семьи, не ведитесь на провокации сумасбродных друзей, не становитесь марионеткой в руках профессиональных манипуляторов. Есть шанс, что после полудня будет получен ряд новостей, связанных с дальнейшим пребыванием в нынешней должности. Вероятно, речь идёт о чём-то приятном. Откажитесь от ненужных геройств и строгих ограничений в своём рационе.

Рак
Раки сегодня могут пропустить нечто по-настоящему важное. Возможно, речь о достижениях близких членов семьи, которые пропустите в силу невероятной загруженности на работе. День неплохо подходит для организации домашнего торжества, для посещения детского утренника, для планирования служебного корпоратива. Тем, кто занят работой с документацией, следует быть повнимательней. Вероятность ошибок присутствует и в делах, связанных с межличностной сферой.

Лев
Некоторые Львы в этот день будут с трудом отличать правду от вымысла. Есть риск, поверив в чьи-то красивые обещания, понести большие убытки или лишиться баланса эмоций. В остальном эта пятница может стать благодатной почвой и для представителей творческих профессий, и для учащихся, и для дельцов. Проявите чуть больше креатива в процессе своей жизнедеятельности. Можно заняться благотворительностью, изучением иностранного языка или вступить в борьбу за наследство.

Дева
У Дев 25 декабря не предвидится ничего, что можно отнести к разряду особо важных событий. Скорее всего, день пройдёт в бесконечных делах, к которым может добавиться необходимость ухаживать за старшим членом семьи или следить за ребёнком. Постарайтесь не растерять позитив, столкнувшись с транспортным хамом или с несознательным персоналом какой-то организации. Пятница – не лучший момент для стилистических перемен, для домашней перестановки или начала новых проектов.

Весы
Весам сегодня может потребоваться чей-то мудрый совет. Скорее всего, придётся преодолевать финансовый дефицит или думать о том, как поладить с какой-то сложной особой. Тем, кто пока одинок, не рекомендуется начинать спонтанные отношения (есть риск, что они окажутся драматическими). День подходит для купли-продажи недвижимости, для установления иностранных партнёрств, для обращения за помощью к узким специалистам (например, с целью восстановить самочувствие).

Скорпион
Скорпионам не желательно потакать своим слабостям и вредным привычкам. Также следует держаться контроль над своими словами, вступив в ответственный диалог, отправившись на переговоры или проходя собеседование. Пятница не слишком подходит для долгих поездок, крупных покупок, попыток провести апгрейд домашнего оборудования. Успех предвидится в дружбе, в сфере любовных привязанностей и в стремлении стать немного богаче.

Стрелец
Стрельцы в этот день не застрахованы от казусных и запутанных ситуаций. Будет полезно на какое-то время забыть про свою природную прямолинейность. Возможно, обходные пути придётся искать и в попытках нормализовать семейную жизнь или в стремлении избавиться от финансового дефицита. Стрельцам старшего возраста не следует доверять «чудо-врачам», вещающим с голубого экрана или ведущим блог в виртуальном пространстве. У одиночек этого знака есть шанс на интересную встречу.

Козерог        
Многие Козероги сегодня проявят неумение (неготовность) идти на компромисс. Это может слегка помешать в личных или в профессиональных делах (особенно в реализации коллективных проектов). Если на пятницу назначено какое-то мероприятие (детский утренник, корпоратив, семейные посиделки), следует заранее продумать наряд (он не должен быть ни слишком кричащим, ни излишне консервативным). Есть шанс пополнить свой кошелёк, благодаря какой-то счастливой случайности.

Водолей
Водолеям в этот день можно смело довериться своей интуиции. Особо ценные рекомендации она, вероятно, даст в процессе новых знакомств. Одинокие Водолеи получат шанс на судьбоносную встречу, кто-то раскроет в себе ранее дремавший талант, кто-то внезапно прославится (достигнет успеха в бизнесе или в творческой сфере). Не желательно менять интерьер, приобретать дешёвые аналоги роскошных вещей, а также самостоятельно ремонтировать сложное оборудование. 



Рыбы
Рыб сегодня может увлечь какое-то необычное общественное начинание. Вероятно, это хобби не получит одобрения со стороны близких членов семьи. Не исключены и прочие разногласия (например, из-за плана новогодних торжеств или из-за списка ближайших расходов). Не следует доверять обаятельным незнакомцам, давать деньги в долг, нарушать правила ПДД и вкладывать крупную сумму в авантюрные начинания близкого друга (коллеги). День неплох для романтики.

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