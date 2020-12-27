Гороскоп на 27 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 27 дек 2020 | 09:44

Сегодня подходящий момент для смелых реформ, например, для того, чтобы сорваться с насиженных мест и отправиться покорять незнакомую местность.



Овен

Овнам рекомендуется отслеживать каждый сигнал, полученный со стороны своего организма. Не переусердствуйте с физической и интеллектуальной нагрузкой. Не перебарщивайте в занятиях спортом, не пытайтесь слишком ограничивать свой рацион, не доказывайте свою правоту сложному собеседнику. Воскресенье пройдёт особенно хорошо, если завершить этот день за пределами дома. Тем, кто пока одинок, тем более стоит последовать этой рекомендации.







Телец

Тельцам сегодня не стоит делить события на плохие или хорошие. Всё, что произойдёт в вашей судьбе, правильней анализировать уже после того, как эмоции слегка поутихнут. Тем, кто проходит учебный процесс, не следует уповать на волю счастливого случая. Он не поможет ни при сдаче экзаменов, ни в процессе деловых переговоров, ни в ходе новых знакомств. Только трудолюбие, настойчивость и ранее накопленный опыт смогут приблизить успехи. Вечером побалуйте себя расслабленным отдыхом.



Близнецы

Близнецы в этот день могут привлечь нежелательный интерес. Не исключены неприятности с сотрудниками какой-то государственной организации. Тем, кто преодолел 40-летний рубеж, не стоит причислять себя к старикам. Живите и действуйте так, словно юность ещё не закончилась. Прекрасным представительницам этого знака есть смысл вести себя максимально кокетливо и игриво. Вечер может порадовать приятным сюрпризом, ценным подарком или романтической встречей.



Рак

Раки в этот день могут почувствовать равнодушие со стороны кого-то из близких людей. Это, вероятно, ещё не крах отношений, но в целом нехороший предвестник. Найдите свободное время, чтобы подумать над этой проблемой. Также не следует оставлять без внимания тревожные сигналы со своего организма, просьбы старших и младших членов семьи. Доверьтесь своей интуиции при выборе новогодних подарков. Тем, у кого сегодня запланирован корпоратив, следует контролировать количество алкоголя.



Лев

Львам 27 декабря может потребоваться помощь специалиста в каком-то вопросе. Кто-то решит освежить интерьер и обратится к профессиональным дизайнерам. Кто-то будет искать лучшего стилиста, чтобы, появившись на запланированном мероприятия, произвести настоящий фурор. Возможно, придётся ремонтировать какой-то прибор, заменять неисправное оборудование, налаживать работу основных коммуникаций. Не исключено, что вечером будет получена позитивная новость.

Дева

Девам сегодня следует слиться с толпой. Пытаясь подчеркнуть свою индивидуальность, повышается риск стать объектом чьей-то зависти или язвительных шуток. В остальном воскресенье, вероятно, пройдёт ровно так, как изначально планировали. День не плох для визитов к старшим членам семьи и для дружеских мероприятий. С романтикой рекомендуется повременить. Скорее всего, любые диалоги о чувствах окажутся сложными, тупиковыми или через чур драматическими.



Весы

Весам не желательно ставить эксперименты в любви. Скорее всего, это принесёт либо нулевой результат, либо станет причиной разочарования. В профессиональных делах предвидится частичный успех. Не стоит полагаться на помощь посторонних людей (они могут жестоко подставить). Весам старшего и юного возраста следует проанализировать своё отношение к моде, политике, к другим важным вопросам. Не бойтесь что-то поменять в личном пространстве.



Скорпион

Скорпионам сегодня можно смело положиться на своё деловое чутьё. Оно поможет найти самого надёжного партнёра для ведения бизнеса или, выбирая из сотни идей, остановиться на самой успешной. Не следует доверять советам, которыми кишит интернет (актуально относительно буквально всех рекомендаций). Семейным Скорпионам будет полезно провести воскресенье в обществе партнёра по браку. Можно слегка поэкспериментировать с модой и рационом.



Стрелец

Многим Стрельцам этот день доставит неприятные переживания. Вероятно, речь про какой-то личный аспект (например, про приступ вполне оправданной ревности по отношению к партнёру по браку). Откажитесь от мести, не провоцируйте словесные перепалки, не торопитесь давать какой-либо ответ на предложения по работе. Будет не плохо, если воскресенье завершится вдали от суеты. Можно посетить мероприятие в доме лучшего друга, посидеть где-то в кафе или побывать на кинопремьере.



Козерог

Козероги в этот день могут испытать небывалое вдохновение. Актуально не только для тех, чья деятельность связана с творчеством. Поддавшись порывам этого дня, можно существенно преуспеть в интерьерных и стилистических экспериментах, либо создать уникальной шедевр, связанный с живописью, музыкой, литературой. Значительно хуже будут удаваться дела, связанные с финансовой сферой. Не кредитуйте идеи друзей и будьте предельно внимательны при проведении банковских операций.



Водолей

Водолеям сегодня не запрещается проявить эпатаж. Совет актуален уже после того, как будет выполнен список обязательных дел и начнётся время досуга. Тем, кто запланировал провести воскресный вечер, не выходя за порог дома или квартиры, стоит задуматься о небольшой вечеринке с участием ближайших друзей или соседей. День плохо подходит для долгих поездок, крупных покупок и обсуждения серьёзных вопросов. Сократите количество времени, проведённого в виртуальном пространстве.









Рыбы

Рыбы сегодня могут почувствовать какой-то неприятный симптом. Возможно, речь о простуде, которую легко победить, если перейти в постельный режим и воспользоваться одним из проверенных народных рецептов. Тем, кто останется «на ногах», можно и нужно любыми путями приближать карьерный успех. Есть шанс получить поощрение от вышестоящего руководителя. Не расслабляйтесь в диалогах с людьми, наделёнными властью. В сфере чувств приветствуется лёгкое, непосредственное поведение.





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