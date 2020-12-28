Гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 28 дек 2020 | 08:33
Гороскоп больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел.
Овен
Овен может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм – увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Овен то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего.
Телец
Телец рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно.
Близнецы
У Близнецов день обещает пройти согласно известному девизу: «Все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если Близнецы поддадутся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно.
Рак
День у Рака пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Рака повышенной энергичности.
Лев
С самого утра Льву может не давать покоя какая-то глобальная идея. Лев будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится.
Дева
Деву практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Деву явно не будет.
Весы
Весам захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется: раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело.
Скорпион
Энергетический потенциал Скорпиона будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Скорпион.
Стрелец
Стрельцу выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек, потому, что изменить их ход Стрелец все равно никак не сможет.
Козерог
Козерог может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно.
Водолей
В голове у Водолея прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль не нова, но будет волновать Водолея с удвоенной силой.
Рыбы
Если вчера Рыбы затеяли какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Рыб будет валиться из рук.