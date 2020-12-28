Гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 дек 2020 | 08:33

Гороскоп больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел.



Овен

Овен может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм – увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Овен то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего.







Телец

Телец рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно.



Близнецы

У Близнецов день обещает пройти согласно известному девизу: «Все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если Близнецы поддадутся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно.



Рак

День у Рака пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Рака повышенной энергичности.



Лев

С самого утра Льву может не давать покоя какая-то глобальная идея. Лев будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится.

Дева

Деву практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Деву явно не будет.



Весы

Весам захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется: раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело.



Скорпион

Энергетический потенциал Скорпиона будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Скорпион.



Стрелец

Стрельцу выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек, потому, что изменить их ход Стрелец все равно никак не сможет.



Козерог

Козерог может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно.



Водолей

В голове у Водолея прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль не нова, но будет волновать Водолея с удвоенной силой.









Рыбы

Если вчера Рыбы затеяли какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Рыб будет валиться из рук.





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