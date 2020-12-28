Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 дек 2020 | 08:33

Гороскоп больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. 

Овен
Овен может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм – увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Овен то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего.



Телец
Телец рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. 

Близнецы
У Близнецов день обещает пройти согласно известному девизу: «Все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если Близнецы поддадутся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно.

Рак
День у Рака пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Рака повышенной энергичности.

Лев
С самого утра Льву может не давать покоя какая-то глобальная идея. Лев будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. 

Дева
Деву практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Деву явно не будет.

Весы
Весам захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется: раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. 

Скорпион
Энергетический потенциал Скорпиона будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Скорпион. 

Стрелец
Стрельцу выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек, потому, что изменить их ход Стрелец все равно никак не сможет. 

Козерог        
Козерог может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. 

Водолей
В голове у Водолея прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль не нова, но будет волновать Водолея с удвоенной силой.



Рыбы
Если вчера Рыбы затеяли какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Рыб будет валиться из рук. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: