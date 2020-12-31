Гороскоп на 31 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 31 дек 2020 | 10:31

Это день творческих идей и позитивного настроя. А еще это тот момент на стыке года уходящего и года наступающего, когда у вас будет возможность открыть множество дверей. Помните, что ваши поступки и решения определяют вашу судьбу.

Овен

Телец









Последнюю неделю вы чувствовали беспокойство и расстройство, и теперь вы готовы быть более конструктивным. Чтобы понять, в чем проблема, вам нужно копнуть поглубже, и сегодня удачный день для начала этого процесса.

День окажется для вас очень плодотворным, но сейчас самое большое испытание для вас – набраться терпения. Вы рискуете полностью испортить себе настроение, если захотите ускорить процесс.

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Этот день начнется с повседневной работы, а закончится весельем в кругу друзей и близких. Чтобы сбалансировать свою энергию и не нервничать, попробуйте какие-либо расслабляющие техники.Сегодня лучший день, когда ваш опыт и понимание каждой ситуации произведут впечатление на окружающих. Для вас это ответственный момент, поскольку люди будут обращаться к вам за помощью и советами.Для вас это день эмоций и впечатлений. Если вы в отношениях, возможно, именно сегодня вы захотите вывести их на новый уровень. Позвольте себе отпраздновать этот день по полной.

На вашем пути постоянно возникают возможности, но не спешите ловить их все, особенно сегодня. Взвесьте свой выбор, почувствуйте себя в безопасности и затем принимайте решение.

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей









Это тот удачный день, когда вы можете проявить себя и извлечь из этого пользу! Напряжение в отношениях с людьми ослабнет, вы почувствуете спокойствие и больше не будете искать в себе и в других недостатки.Будьте особенно внимательны сегодня – вдруг в вашу жизнь войдёт необычный человек! Также возможно получение весьма неожиданного подарка. Весь день будет довольно интересным и насыщенным событиями.В этот день вам стоит вспомнить, что семейные традиции – основа вашего благополучия. Поблагодарите судьбу и Вселенную за то, что у вас уже есть, и проведите 31 декабря только с самыми дорогими и любимым людьми.Сегодня в вас кипит креативная энергия, и это принесет удачу и радость. Пусть в этот день вами управляет только ваше сердце, а не разум. Разрешите себе немного расслабиться, но не переусердствуйте.

Планеты выстраиваются таким образом, что у вас будет особый шанс исправить и улучшить какую-либо ситуацию. Вы сможете признать, что сделали что-то не так в прошлом, и снимете с души огромное бремя.

Рыбы

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Не берите на себя ответственность за чужую вину или проступки, поскольку последствия могут оказаться непредсказуемыми. Сегодня вам стоит побыть немного эгоистом, думающим только о своих интересах.