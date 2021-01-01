Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 01 янв 2021 | 10:24

Звезды предвещают очень удачный старт нового года, но без противодействия не обойдется.

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Вы пробовали «на прочность этот мир каждый миг - мир оказался прочней». Теперь вы гораздо чаще, чем раньше, пребываете в раздумьях. Посторонний наблюдатель счел бы это депрессией, но только вы и звезды знаете, какая интенсивная работа мысли происходит сейчас в вашей голове. Ведь вы не намерены сдаваться.

Вас привлекает даже не конечный результат, а сам процесс творчества, и потому невольно растягиваете удовольствие и все никак не закончите работу. А на любые замечание у вас есть хорошие оправдания. Хотя, конечно, это долго продлиться не сможет.

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Вы выйдете победителем из еще одной производственной баталии. Задание казалось неподъемным, и все-таки… Все было бы гораздо проще, если бы вы были надлежащим образом вооружены, а так получается, что пришлось сражаться буквально голыми руками. Кстати, за это полагается надбавка.Вы попросите помощи не потому, что сами не справитесь, а потому, что одному скучно. Тем более, что представилась и отличная возможность немного сыграть на публику.Состоящие в браке будут более успешны в бизнесе, но более скованы в творческих занятиях, ибо творчество, как таковое, всегда приносит удовлетворение, но далеко не всегда - деньги.

Вы готовы по кирпичикам разобрать известную структуру и тут же сложить ее заново, но в несколько иной конфигурации. Только вот, хватит ли у вас сил для того, чтобы убедить кое-кого в целесообразности этого мероприятия?

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Повышенная вероятность конфликтов, причем тем более серьезных, чем мельче повод, их провоцирующий, эмоции могут взять верх над здравым смыслом. А с другой стороны, почему бы немного не покапризничать, не повредничать и не повыпендриваться? Немного повышена вероятность травматизма от острых, тяжелых и горячих предметов. Спиртное нежелательно.Лучший день для того, чтобы собраться духом и сделать, наконец, предложение или ответить на таковое. Если чувства взаимны и ответ положительный, то крепче собирающихся образоваться уз будет не сыскать. Если сегодняшние первые подозрения у женщин на предмет беременности в будущем подтвердятся, то, скорее всего, это будет девочка. Или две…Возможны трения с соседями, которые считают, что вы им что-то должны. А может, это вы считаете, что должны они вам. Вялотекущая, но длительная перепалка. Каждая из сторон зорко следит, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.Просто ничего не хочется. Этот день пройдет в лени, праздности и удовлетворении маленьких прихотей. Кстати, нынче мужские капризы стоят не дешевле женских. Вокруг и внутри вас одни миражи и иллюзии. Не делайте поспешных выводов, ничего не обещайте и никого, в том числе себя, не критикуйте. Алкоголь нежелателен.Возможны прибыли. А у вас наверняка появится рецепт, как еще немного подзаработать. Сегодня при любых хворях более действенными окажутся нетрадиционные способы лечения. Но не забывайте проверить наличие у знахаря сертификата.

Мелкие неприятности по пустякам. Можно даже назвать их «шероховатостями». Но уж очень много из-за них шума. Может, из-за трения? Возможны головные боли, головокружения, подъем артериального давления, неприятные сновидения, навязчивые мысли. Это просто надо пережить.

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