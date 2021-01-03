Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 03 янв 2021 | 09:38

Отдых, отдых и еще раз отдых – это основная тема первого воскресенья нового года. Если вам нужно наверстать упущенное из-за чего-то, что вы не выполнили ранее, отложите это на начало недели. 3 января не стоит инициировать никаких дел.



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Сегодня вокруг вас должно быть максимум спокойствия и минимум движения. Не налегайте на вредную пищу. Приятная прогулка может помочь избавиться от усталости после череды праздничных возлияний.

Вам лучше сегодня остаться дома, а не бродить с друзьями в поисках развлечений и приключений, даже если вы ощущаете прилив энергии. Кстати, уборка – отличный способ с пользой провести время.

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Вам хочется быть в центре внимания, потому вы намереваетесь отправиться в гости или на какую-либо спонтанную вечеринку. Постарайтесь сдержать свои порывы и займитесь лучше собой и своим самочувствием.Не поддавайтесь соблазну купить вещи, которые вы хотите и думаете, что они вам нужны. Это будут абсолютно бесполезные приобретения. Посвятите вечернее время для общения с другом или любимым человеком, чтобы приятно завершить день.3 января – удачный день для решения любых личных вопросов, а также для любви и заботы о себе. Вы можете заняться своим внешним видом и восстановлением после праздников, отправившись в парикмахерскую или спа-салон.

Иногда вам нужно просто отключить телефон и не чувствовать себя виноватым за то, что вы «ушли в подполье». Установите четкие границы и проанализируйте свой круг общения. Возможно, вы, наконец, наберетесь смелости решить, кто достоин вашего времени, а кто нет.

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Если вы чувствуете себя сегодня одиноко, это прекрасное время, чтобы обратиться к друзьям и восстановить старые связи, используя Новый год в качестве предлога, чтобы поздороваться с ними.3 января – день для спокойствия, потому возьмите книги и почитайте о духовных вещах, которые вас часто интересуют. Постарайтесь не осуждать людей, предпочитающих жить своей жизнью и совершать свои ошибки.Если вы можете кому-то помочь, сделайте это. Вы можете быть удивлены тем, насколько хорошо вы почувствуете себя внутри, когда сделаете всего одно маленькое доброе дело. Начните год с позитивной ноты!Это удачный день, чтобы заявить о своих желаниях и потребностях, и если вы чувствуете, что вас не слышат, постарайтесь настойчиво донести свою точку зрения. Сегодня не время для компромиссов.

Вам хочется, чтобы всё вокруг вас делалось определенным образом, но мир так не работает. Отпустите свою требовательность и расслабьтесь. Вечером вам было бы полезно спокойное и конструктивное общение с близкими.

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Побалуйте себя своим хобби сегодня, а также всем тем, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Делайте «инвестиции» в себя и свое душевное благополучие. День к этому очень располагает.