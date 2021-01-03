Гороскоп на весь 2021 год по знакам зодиака

| 03 янв 2021 | 09:49

По восточному календарю 2021-й – год белого металлического Быка. Он будет спокойнее минувшего: трудолюбивое и благородное животное символизирует мудрость, силу характера, упорство в достижении цели. Нам всем придется много работать — в первую очередь, над собой, тогда и с карьерой все наладится, и в отношениях удастся решить множество тяжелых вопросов.







Год Быка - удачный для Крыс (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) во всех сферах жизни. Если в 2020 году у вас созревали идеи для личного дела, смело реализуйте их в год Быка — у вас накопилось достаточно ресурсов для успешного результата. 2021 год станет для вас настоящим прорывом и переходом на новый уровень. Оседлав волну удачи, не стоит расслабляться — для закрепления результата от вас потребуется максимум усилий.



2020 год для Быков (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) был не из лёгких. Они вложили так много энергии и времени в проекты, что некоторые даже столкнулись с эмоциональным выгоранием. Настало время пожинать плоды своих трудов — 2021 год для Быков станет временем приятных перемен. Это важный период для профессиональной карьеры. Принимайте предложения, способствующие вашему карьерному росту.



Восточный гороскоп для Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) в 2021 году выглядит весьма многообещающим. Одним из важнейших навыков для вас станет умение балансировать между разными сферами жизни. Вы начнете эффективно тратить энергию и научитесь управлять своей импульсивностью. Придерживаясь стратегии планирования и предвидения, достижение целей станет увлекательной «охотой».



Кролики (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) в 2021 году будут налаживать дела и «добивать хвосты». Вам предстоит пересмотреть жизненные приоритеты и задать себе вопрос «А туда ли я иду?», «Как я могу улучшить свою жизнь?», «Чем я могу быть полезным для других?». Убирайте из своей жизни всё бесполезное, что мешает вам двигаться вперед. Сбросив балласт, вы ощутите значимые перемены в жизни.



2021 год научит Драконов (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) самообладанию и мудрости. Вы станете более рассудительными, контролируя свою импульсивную природу. Практика, анализ и поиск золотой середины — вот, что вас будет занимать в год Быка. Окружение приятно удивится вашему стремлению к самосовершенствованию и поддержит в нужную минуту. Новый подход отразится и на материальной сфере.

У Змеи (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) наступает удачное время для достижений и независимости. Они смогут найти необходимые инструменты для налаживания дел во всех сферах жизни. Если последнее время вам приходилось жертвовать собственными интересами, в этому году вы наконец сможете проявить себя. Это ваш счастливый шанс начать жить своей жизнью



В этом году Лошади (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) предстоит превзойти себя, выкладываясь по максимуму! Конечно, вас это не пугает, а даже мотивирует — такова природа Лошади. Вы не боитесь трудностей, они вас еще больше стимулируют. Сейчас вы больше чем когда-либо уверенны в своих силах и нацелены на успех. Если вам предстоит сделать значимый для вашей жизни выбор, 2021 год — лучшее время для этого.



В жизни Козы (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) начинается непростой период. Вам придется принимать радикальные и важные решения, от которых нельзя увернуться. Посмотрев в лицо своим страхам, действуйте — это позволит вам сдвинуться с мертвой точки и изменить жизнь. Последствия выбора могут затронуть вашу личную жизнь — карьеру или отношения. В любви тоже поштормит — предстоит пережить кризис.



Астрологический прогноз на 2021 года для Обезьян (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) весьма позитивный, особенно в делах сердечных. Перед вами открывается сразу несколько дверей, ведущих к личностному росту и благополучию — не пропустите этот шанс! В профессиональной сфере год будет несколько напряженным, но ваш дар коммуникации и очаровательная харизма сгладят все острые углы.



Петухам (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) предстоит глубоко вдохнуть и приложить усилия, чтобы год прошел продуктивно. Ваша харизма и любовь к труду в сочетании с упрямством Быка добавит вам бонусных очков в гонке за достижением цели. Если вы будете придерживаться эффективной стратегии, не распыляясь по мелочам, вы сможете не только улучшить финансовое положение, но и начать собственный бизнес.









Собакам (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) запомнится 2021 год как непростой, но чертовски яркий период. У вас есть возможность продвинуться в профессиональной сфере так высоко, что откроются новые горизонты. Однако, если вы предпочтете остаться в уютной конуре, испугавшись перемен, то удача пролетит мимо. Следует избегать попыток манипулировать другими — это чревато крайне негативными последствиями.



Весьма благоприятный прогноз для Свиньи (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) в 2021 году. Значимым для вашей карьеры станет ваш круг общения — принимайте предлагаемую помощь, не отказывайтесь от рассмотрения предложений о создании интересных проектов. В профессиональной сфере для вас открыты все пути для достижения целей. Вам даже может показаться, что всё дается вам легче, чем в прошлые годы.





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Фото: pixabay