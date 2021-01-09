Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для всех знаков зодиака

| 09 янв 2021 | 10:58

Луна в знаке Рак. Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.



Точный гороскоп Овен на сегодня

Точный гороскоп на сегодня Телец









День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

Благоприятный день для обращения к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Ваши энтузиазм и деловитость заставят партнеров пойти на сотрудничество. Возможно совершение коммерческих операций, которые в скором будущем принесут желаемый результат. Для работников бюджетной сферы возможно некоторое перемещение вверх по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

Самый точный гороскоп на сегодня Близнецы

Смотреть гороскоп на сегодня Рак

Гороскоп на сегодня для знака Лев

Точный гороскоп на сегодня Дева

Планеты предупреждают женщин о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.Энергетически мощный день. Следует быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Сегодня внимательно отнеситесь к коммерческим операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, давать обещания. Возможны мелкие потери, кражи. Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы или радостные новости, связанные с близкими вам людьми.Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.

День возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви. Жизненный потенциал Дев на высоком уровне. Энтузиазм и оптимизм благоприятно скажутся на продвижении дел. Благоприятный день для физических нагрузок, семейных отношений, зачатия, лечения. Звезды настолько благоприятствуют вам, что любые дела будут удаваться с первого раза. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться по служебной лестнице на ступеньку выше.

Точный гороскоп на сегодня Весы

Точный гороскоп на сегодня Скорпион

Смотреть гороскоп на сегодня Стрелец

Точный гороскоп на сегодня Козерог

Точный гороскоп на сегодня Водолей









Удачный период для реализации идей и планов предыдущих суток. Этот день благоприятен для изменения формы или сферы деятельности, творчества и семейных отношений. Деловые контакты и коммерческие операции в скором будущем принесут прибыль. Усилятся интуиция, дар предвидения и убеждения, что положительно скажется на отношениях с близкими людьми и коллегами. Сон исполнится, если на утро будет плохая погода.Первая половина дня благоприятна и принесет уверенность в собственных силах и душевное равновесие. Близкие люди стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно, что любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно. Следует избегать любовных приключений, исключить новые знакомства, не идти на поводу собственных слабостей.Сегодня домашние хлопоты поглотят вас полностью. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно выполнить все хозяйственные планы. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь. День удачен для приобретений, и начатые ранее хлопоты о покупке недвижимости завершатся удачно. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности. Отправляйтесь за город, прогуляйтесь по зимнему лесу – там вы сможете хорошо отдохнуть и набраться сил.Благоприятный день для завершения накопившихся дел или выполнения принятых ранее обязательств. Не исключено, что в делах, требующих немедленного разрешения, вам придется обратиться за помощью к друзьям или родственникам. Вспыльчивость и нетерпение могут затруднить разрешение проблем. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки.

День в целом благоприятный. Вероятны приятная новость, ценный совет или услуга родственника или друзей, которая может сыграть существенную роль в ваших делах. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить. Это может не понравиться, так как вам трудно примириться с мыслью, что новшество предложили не вы. Не оставляйте без внимания заботу ближних о вас.

Точный гороскоп на сегодня Рыбы

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Сегодня нежелательно браться за работу, связанную с серьезными физическими нагрузками. Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций, а это может спровоцировать конфликт. Зато в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы. Главное - не брать на себя повышенных обязательств.