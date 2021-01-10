Гороскоп на сегодня,10 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 янв 2021 | 11:08

Сегодня, 10 января, звезды советуют должным образом набраться сил перед рабочей неделей. Важно обратить внимание на здоровье — отказаться от тяжелой еды и заняться спортом.



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Если вы правильно расставите приоритеты, то сможете многого добиться. Не всем Овнам будет легко найти общий язык с близкими. Замечания и шутки кажутся представителям знака обидными, советы – бестолковыми, а вопросы – нетактичными. Выручит чувство юмора: как только вы перестанете относиться к происходящему слишком серьезно, дела пойдут на лад.

Вы добьетесь значительных профессиональных успехов, если правильно оцените своих конкурентов и найдете способ их обезоружить. Возможны споры, острые дискуссии. Если вы будете настаивать на своем, то не только выйдете из них победителем, но и завоюете уважение знакомых и коллег.

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Подходящий день для того, чтобы заняться делами, которые вы долго откладывали, и приступить к решению вопросов, давно требовавших внимания. Удастся все урегулировать и уладить, и это будет даже проще, чем вы могли предположить. Старые знакомые помогают вам по собственной инициативе, обращаться к ним с просьбами не приходится.Чем меньше вы будете беспокоиться, тем удачнее сложится день. Поэтому с самого утра запаситесь уверенностью в успехе и не расставайтесь с ней ни на минуту. Можно отправляться в поездки, менять обстановку, но только в том случае, если это не отвлечет вас от решения рутинных задач. Возможны денежные поступления, в том числе очень значительные. День подходит для покупок и инвестиций.Возможны перемены к лучшему в личных отношениях. Ваша интуиция очень сильна, она буквально ведет вас по жизни – просто прислушивайтесь к ее подсказкам. Многих Львов в этот день ждут подарки, в том числе очень приятные и ценные.

Осторожность и предусмотрительность, обычно помогающие вам избегать проблем, сегодня могут стать преградой на пути к успеху. Пытаясь максимально себя обезопасить, вы упускаете один шанс за другим. Возможны разногласия с деловыми партнерами и руководством; они ожидают от вас большей энергичности и предприимчивости, творческого подхода к решению задач. Старайтесь делать все самостоятельно, никого не просить о помощи.

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Хочется действовать последовательно и неспешно, но вам не дают такой возможности. Разнообразные поручения сыплются как из рога изобилия, и ни одно из них нельзя оставить невыполненным. С просьбами к вам порой обращаются люди, которым вы просто не можете отказать. Не исключено, что работать придется гораздо дольше, чем вы планировали.Вероятны новые знакомства, круг общения расширяется.Проявите изобретательность – в этот день без нее ничего не добиться. Проверенные, привычные методы не позволяют получить нужный результат. Вы легко поддаетесь на провокации, этим могут воспользоваться люди, которым было бы выгодно испортить ваши отношения с влиятельными особами.Вы склонны рисковать, причем даже там, где в этом нет необходимости. Напрасно окружающие советуют вам проявить осторожность, взвесить «за» и «против». Сегодня вы настроены на решительные действия. Плоды они приносят неожиданные и непредсказуемые, но вы будете вполне довольны тем, чего добьетесь.Вам предстоит много общаться с людьми, которые вам не нравятся. И не просто общаться, а проявлять дружелюбие, демонстрировать заинтересованность и даже стараться завоевать их симпатию. Это утомительно, и не стоит удивляться, если настроение испортится. Возможны семейные ссоры, причины которых не всегда будут вам понятны. Не стоит принимать решения под влиянием момента; подождите, пока эмоции улягутся, и лишь потом определяйтесь с планами на будущее.Этот день хорошо подходит для работы, в том числе сложной, ответственной, требующей внимания к деталям. Вы не только сами отлично справляетесь со сложными задачами, но и другим помогаете в этом. В середине дня возможно получение приятных известий или интересных предложений.

День очень веселый и интересный. Вы то и дело оказываетесь участниками головокружительных приключений и невероятных событий. Можно браться за новые дела, но только в том случае, если вы уверены в абсолютной и безграничной поддержке влиятельных людей. Эмоциональный фон дня благоприятен, вас отличает приподнятое настроение. Иметь с вами дело легко и приятно, неудивительно, что окружающие к вам тянутся.





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