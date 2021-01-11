Гороскоп на сегодня,11 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 янв 2021 | 08:18

Сегодня, 11 января, звезды советуют не спеша влиться в рабочие будни. Важно обратить внимание на здоровье — отказаться от тяжелой еды и заняться спортом.



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День пройдет неплохо, хотя некоторые планы так и останутся нереализованными. Вам придется отложить собственные дела ради того, чтобы помочь старому другу, коллеге или деловому партнеру. Будет возможность укрепить профессиональные связи, начать плодотворное сотрудничество. Очень полезно проявлять инициативу в делах, делиться планами.

Первая половина дня будет напряженной. Вероятны неприятные встречи, неудачные совпадения, критика руководства. Трудно будет договориться с коллегами и деловыми партнерами. Наиболее значительные проблемы возникают при обсуждении финансовых вопросов. С приближением вечера влияние позитивных тенденций усиливается, появится шанс решить все недавно возникшие проблемы.

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Первая половина дня обещает встречи с интересными людьми. Удастся не только приятно провести время, но и получить поддержку и совет, которые вам не помешают. Не бойтесь делиться своими идеями; скорее всего, вам помогут осуществить задуманное. Во второй половине дня возможны перемены в личной жизни. Вы почувствуете, что готовы к поступкам, на которые долго не могли решиться.Пришло время заняться решением сложных задач. Это не так уж плохо: у вас будет возможность продемонстрировать свои лучшие качества. За вами внимательно наблюдают, и не исключено, что чуть позже предложат что-то интересное. Старайтесь к любому делу подходить творчески, не бойтесь экспериментировать, использовать какие-то нестандартные методы.День едва ли покажется интересным. Не будет возможности достичь каких-то значительных успехов, проявить себя или одержать верх над недоброжелателями. Нежелательно браться за какие-то сложные дела, особенно если ясно, что закончить их быстро не удастся. Подумайте, кто мог бы поддержать вас, оказать помощь; без союзников вам придется нелегко.

Будет шанс реализовать планы, касающиеся путешествий, переезда или смены места работы. Становится ясно: пора отказаться от того, что стало привычным. Вас это не пугает, а даже вдохновляет. Вы не тратите времени на колебания и сомнения. Кто-то из деловых партнеров осудит вас, но куда больше будет тех, у кого ваша решительность вызовет уважение. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Тут многое может измениться к лучшему, если вы готовы сами проявить инициативу или поддержать чужую.

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Никаких неприятностей не возникнет у тех, кто решит отложить на потом все сложные дела и просто спокойно провести день. Таким представителям знака звезды обещают приятное общение, позитивные эмоции и романтические сюрпризы. Эффективными будут оздоровительные и профилактические процедуры. Можно экспериментировать с имиджем: результат порадует.Вы успеете многое, если не станете тратить время на пустые разговоры и вести долгие споры. Какие бы решения вы ни принимали, исходите из соображений практической пользы. Если вы хорошо знаете, каких результатов хотите добиться, двигаться к цели оказывается куда проще. Доверяйте своей интуиции: ее подсказки полезнее любых советов.Вы стараетесь избежать ссор, часто проявляете гибкость и уступчивость. К сожалению, в этом нет ничего хорошего. Вас могут уговорить сделать то, чего вы не хотите, а в дальнейшем это приведет к неприятностям. Иногда лучше пойти на открытый конфликт, чем пытаться делать вид, что никаких разногласий не существует.Вас ждут интересные встречи. Не бойтесь попробовать свои силы на каком-то совершенно новом поприще, заняться тем, о чем совсем недавно имели лишь приблизительное представление. Ваши знания, таланты и опыт востребованы, а заслуги не остаются незамеченными. Кроме того, ваше финансовое положение может значительно улучшиться. Вероятно получение награды за какую-то ранее проделанную работу.Водолея ждет большое количество новых дел, в основном, организационного плана. На вас возложат такую ответственность, что вы за голову схватитесь. Но, если справитесь, то почет и слава вам обеспечены на долгое время. Вечером Водолей получит сюрприз по почте от человека, с которым планирует вместе работать.

Добиться успеха смогут те, кто готов рискнуть и многое поставить на карту. Осторожность позволяет избежать неприятностей, но мешает в полной мере использовать открывающиеся возможности. Рыбы, которые будут более решительными и храбрыми, смогут одержать важные победы.





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