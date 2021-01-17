Гороскоп на сегодня, 17 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 янв 2021 | 10:18

Звезды говорят, что пришло время позаботиться о своем здоровье. Хорошенько отдохните, попейте травяной чай, постарайтесь не напрягаться и настроиться на поход к врачу.



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В первой половине дня будьте готовы к преградам в деловых контактах. Возможны задержки и ошибки при подписании деловых бумаг. Звезды будут неблагоприятно влиять на вашу деловую репутацию и на работу в целом. Если есть возможность, то постарайтесь сегодня найти время для отдыха, так будет лучше. Возьмите отгул. Не стоит сегодня заниматься рабочими делами, они складываются не в вашу пользу.

Сегодня вы быстро повысите уровень своей квалификации. Вы виртуозно делитесь своими знаниями и опытом, прекрасно активизируется деловое партнерство. Благодаря взаимовыгодным договорам, вы сможете расширить свои партнерские связи. Вторая половина дня сулит вам борьбу и препятствия.

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День полный интересных и оригинальных замыслов в профессиональном плане, но в тоже время не все желаемое осуществится. Хотя все предпосылки к этому есть, для вас открывается новая перспектива. Но может получиться так, что какие-то жизненные обстоятельства не позволят вам совершить задуманное.Зачем терзать себя бесполезными и пустыми переживаниями? Время - ваш союзник. Научитесь спокойно реагировать на события, происходящие вокруг. Равномерно распределяйте периоды отдыха и активной работы.В течение всего дня у вас будет невероятный пик активности. Но большую часть дел и важных мероприятий распределите на начало дня. Если вам вдруг придется выступать со своими инициативами, то проявите смелость. Первая половина дня запомнится яркими и стремительными моментами.

Представители знака отличаются слабым здоровьем и меланхоличным настроением. Постоянные рецидивы хронических заболеваний выбивают из привычной жизненной колеи. Хороший продолжительный сон и вечерний легкий отдых в семейном кругу – верное лекарство на сегодня от повышенной усталости Дев.

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Астрологические влияния этого дня подарят многим Весам безоблачное настроение и чувство гармонии рядом с любимым человеком. Сегодня вы сблизитесь, если будете общаться на самые откровенные темы. Если вы пока одиноки, постарайтесь уединиться и провести ревизию чувств, мыслей и желаний.Текущее положение планет говорит, что время уединения прошло и вам надо выходить в свет и не прятать свои отношения. Иначе вы рискуете заскучать от недостатка впечатлений. Одиноким Скорпионам желательно делать так, как они считают нужным, и не оглядываться на чужое мнение.Вашей активности сегодня нет равных, и поэтому вы блестяще справитесь со своими профессиональными обязанностями. Старайтесь быть вежливее со своими коллегами, ведь не все могут работать в вашем быстром ритме.День полный карьерных перспектив. Руководство предложит вам занять более высокую должность. И если вы уверены, что справитесь с новыми обязательствами, то соглашайтесь на предложение. От вас потребуется достаточно знаний и опыта, чтобы проявить себя прекрасным профессионалом.Ожидается сложная обстановка на работе, но благодаря вашей коммуникабельности вы сможете уладить все нестыковки. Вторая половина дня будет сопровождаться легкой усталостью, но в целом день принесет много полезного.

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Рыб к откровенности с объектом их симпатии. Вы сможете раскрыть свое сердце и обретете уверенность в длительности отношений. Одинокие Рыбы могут почувствовать приятное волнение в отношении человека, к которому ранее были равнодушны.





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