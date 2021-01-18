Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 янв 2021 | 08:35

Начните свой день с хорошего настроения, попробуйте порадовать себя каким-нибудь маленьким подарочком – купить себе вкусную булочку, сварить чашечку вкусного кофе или же просто похвалите за то, что вы такой замечательный. Этот маленький ритуал даст вам мощный заряд энергии на всю рабочую неделю.



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Придется проявить наблюдательность и потратить некоторое время, чтобы разобраться, что происходит. Не будьте слишком доверчивы: будет много желающих использовать ваши таланты и умения в своих интересах. Старайтесь вовремя давать отпор тем, кто пытается злоупотребить вашей добротой.

Возможны неожиданные встречи с людьми, которые не вызывают у вас симпатии, но могут оказаться очень полезны. Постарайтесь не демонстрировать своих истинных чувств. Дружелюбие, пусть и не слишком искреннее, позволит избежать многих проблем.

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Вы легко идете на риск, потому что чувствуете, что можете многое выиграть. Действительно, сегодня у вас есть шанс достичь значительных успехов. Но это потребует не только храбрости и решительности, но и настойчивости. Едва ли победы удастся одержать сразу.Возникает много практических, бытовых вопросов, требующих вашего внимания. Не откладывайте их решение на потом. Вряд ли кто-то предложит помощь; скорее всего, справляться с ситуацией вам придется самостоятельно.Вероятность успеха в новых начинаниях невелика, а вот с привычными, хорошо знакомыми делами вы легко справитесь. Отправиться в поездки лучше в первой половине дня – в это время и путь покажется легче, и вероятность неприятностей будет ниже.

Нежелательно браться за решение каких-то сложных вопросов, начинать работу над масштабными проектами. Лучше заниматься делами, которые дают возможность быстро получить нужный результат. Неплохо складываются развлекательные поездки, особенно если вы отправляетесь в дорогу в хорошей компании.

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Делайте только запланированные покупки, не тратьте лишнего. Вечером найдите время для встречи с людьми, которые хорошо вас понимают: общение окажется очень приятным, вы получите поддержку и хорошие советы. Не исключены романтические сюрпризы.Нежелательно связывать себя какими-то серьезными обязательствами. Вы рискуете переоценить свои возможности и попасть в сложную ситуацию. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные покупки. Не заключайте сделок в спешке.Вероятны успехи в самостоятельной работе. Ваши новые идеи могут быть очень хороши. Старайтесь не торопиться: не все задуманное можно реализовать сразу, но со временем шанс сделать это обязательно появится.День отличается неблагоприятным эмоциональным фоном. Вы склонны беспокоиться из-за пустяков, в каждом случайном совпадении видеть предвестие будущих проблем. На самом деле не все так плохо, так что особенно волноваться не следует.Готовьтесь отстаивать свою точку зрения: споров сегодня будет много. Иногда с вами не соглашаются даже самые близкие люди. Это кажется чрезвычайно обидным. Постарайтесь сохранить спокойствие, без этого достичь компромисса вряд ли удастся. Некоторые Водолеи сегодня будут особенно подозрительными и ревнивыми.

Избегайте споров, острых дискуссий, старайтесь не допускать конфликтов. Во-первых, ни к чему портить отношения с окружающими, во-вторых, вы сегодня очень остро реагируете на любые проблемы в общении. Нужны душевный комфорт, общество приятных и дружелюбных людей, поддержка близких; в ваших силах обеспечить себе все это.





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