Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 янв 2021 | 08:54

Хватит сидеть дома и кутаться в одеяла, пришло время социальной активности. Помните, что живое общение заменит любую переписку.



Овен

Благоприятный день для работы. Нетрудно сосредоточиться на делах. Многие Овны с энтузиазмом берутся за решение сложных задач. Вы работаете быстро, эффективно и с удовольствием, со многими делами справляетесь гораздо лучше других. Возможно получение интересных деловых предложений, причем соответствующие решения придется принимать немедленно.







Телец

День очень благоприятен с точки зрения финансов. Вероятно заключение неожиданных, но очень выгодных сделок, увеличение доходов, реализация смелых планов, несущих прибыль. Главное – не тратить время зря. Если действовать решительно и быстро, в деловой сфере все сложится наилучшим образом.



Близнецы

Вы настроены более легкомысленно, чем обычно. Можете отказаться от каких-то планов просто потому, что не захотите прикладывать усилия, или отступить от собственных принципов. Иногда под влиянием эмоций вы рискуете забыть о своих обещаниях и обязательствах.



Рак

Вероятны перемены в деловой сфере. Вы поймете, что совершенно необходимо немедленно заняться каким-то новым делом, сменить место работы или профессию. У вас есть все основания верить в свои силы и нет причин откладывать решительный шаг. Не торопитесь отвечать отказом на неожиданные предложения. Возможно, именно они откроют перед вами новые горизонты.



Лев

Не самый удачный день с профессиональной точки зрения. Не рассчитывайте на легкие победы, будьте готовы к долгой и утомительной работе. Активизируются сплетники, вам, скорее всего, придется защищать свою репутацию. Возможны какие-то неприятные известия, которые заставят вас поволноваться.

Дева

Возможны трудности в работе. Придется постараться, чтобы решить профессиональные задачи, справиться с неожиданно возникшими проблемами. Будьте осторожны: необдуманный поступок может привести к значительным потерям. Доверяйте только проверенным партнерам, контролируйте исполнение своих распоряжений и поручений, тщательно изучайте любой документ, прежде чем подписать его.



Весы

Подходящий день для встречи с влиятельными людьми или переговоров с руководством. Вам удается произвести приятное впечатление, представить свои достижения в лучшем свете, заслужить одобрение и похвалу. Можно обсуждать финансовые и карьерные перспективы: вероятны интересные предложения.



Скорпион

Вас чаще критикуют, чем хвалят, и это очень неприятно. Вы были бы рады поддержке. Нелегко оказывается избежать споров, чаще всего они начинаются с пустяков, но быстро принимают более серьезный характер. Старайтесь, по крайней мере, не переходить на личности, обойтись без глупых обид и необоснованных претензий.



Стрелец

Трудно понять, что важнее: ваши масштабные замыслы и большие планы или мелкие текущие дела, требующие немедленного внимания. Что-то можно поручить помощникам, но стоит иметь в виду, что их действия вам придется контролировать. К сожалению, сейчас вас могут разочаровать даже люди, которые прежде не подводили.



Козерог

Очень плодотворный день. Вы сможете укрепить свои позиции, создать базу для будущих побед. Хорошо проходят деловые встречи, есть шанс найти людей, которые станут сначала вашими надежными союзниками, а потом и настоящими друзьями. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из членов вашей семьи или других близких людей.



Водолей

Полезными окажутся какие-то давние знакомства. Благодаря им вы вовремя получите важную информацию, сможете поднять свой авторитет или добиться перемен к лучшему в профессиональной сфере. День подходит для важных дел и решения серьезных вопросов, вечером можно подписывать важные документы.









Рыбы

Вы во многом сомневаетесь, переживаете из-за пустяков, чувствуете себя не слишком уверенно. Отчасти тревоги ваши обоснованы. Привычная ситуация понемногу меняется, приходится от чего-то отказываться, корректировать планы. Настроиться на нужный лад будет проще тем, кто сможет держать свои эмоции под контролем.





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