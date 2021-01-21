Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 янв 2021 | 09:07

Сегодня будет для всех знаков Зодиака очень важный день, который не требует суеты.



Овен

Это важный день; постарайтесь не торопиться с решениями, не допускать ошибок. Даже самые незначительные ваши промахи не останутся незамеченными. Хуже всего то, что первыми о них узнают именно те люди, мнением которых вы дорожите. Спешка недопустима, да и ситуация ее не требует. Со всеми делами можно справиться без суеты.







Телец

Не будьте слишком откровенны с малознакомыми людьми, старайтесь не говорить лишнего. Сегодня разборчивость и в деловых, и в личных контактах особенно важна. Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным. Могут неожиданно и без видимых причин испортиться отношения с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Лучше отложить на потом обсуждение общих планов и совместных проектов.



Близнецы

Эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение часто меняется. Многие начатые дела не удается довести до конца: либо вы сами теряете интерес, либо приходится переключиться на что-то другое. Может понадобиться помощь старых знакомых. Чем раньше вы за ней обратитесь, тем лучше.



Рак

Очень благоприятный день для бизнеса. Можно заключить сделки, которые принесут прибыль, найти новых партнеров. У некоторых представителей знака появятся идеи, реализация которых даст шанс достичь давно поставленной цели. Не бойтесь нестандартных решений: часто именно они оказываются самыми удачными.



Лев

Сложный, а временами и опасный день. Особой осторожности требуют отношения с людьми, играющими важную роль в вашей жизни. Неуместная вспыльчивость может обойтись вам дорого, старайтесь держать эмоции под контролем. Ситуация требует действий, к которым вы пока не готовы, поэтому трудно будет чувствовать себя комфортно и принять взвешенное решение.

Дева

Вероятны финансовые потери, вам не удается правильно распоряжаться имеющимися средствами: деньги утекают сквозь пальцы. На выгодные сделки рассчитывать не приходится. Вас могут подвести деловые партнеры, не исключены конфликты, которые помешают вовремя выполнить работу.



Весы

День благоприятен с профессиональной точки зрения. Можно начинать работу над новыми важными проектами. Вы быстро одержите первые победы, после которых ваш авторитет заметно вырастет. Реально оценивая свои шансы на успех, вы никому не позволяете запутать или обмануть вас.



Скорпион

День хорош для тех, кто не боится ставить перед собой разные цели и готов заниматься несколькими делами одновременно. Вам удается переключаться с одной задачи на другую, ничего при этом не путая, не теряя и не забывая. Ошибки не исключены, но вам удастся исправить их немедленно.



Стрелец

На работе вероятны непростые ситуации. Ваши коллеги и деловые партнеры могут заблуждаться, принимать неверные решения. Удержать их от ошибок вам едва ли удастся, а вот разбираться с последствиями придется вместе. Старайтесь избегать споров: сегодня они бессмысленны, каждый останется при своем мнении. Обсуждение важных деловых вопросов лучше отложить.



Козерог

Сейчас стоит не рваться вперед, а постараться защитить свои позиции. Вы рискуете потерять то, что недавно с большим трудом завоевали. Нельзя расслабляться, надеяться на везение и благоприятное стечение обстоятельств.



Водолей

Неплохой плодотворный день. Однако жизненный потенциал снижен, и устаете вы быстрее, чем обычно. Подумайте, нельзя ли отложить самые утомительные дела на потом или обратиться к кому-то за помощью. Суета и спешка ни к чему; важно сохранять спокойствие и браться за новый этап работы лишь после того, как старый благополучно завершен.









Рыбы

Складывается сложная ситуация. Вряд ли удастся сориентироваться в ней быстро: уж слишком противоречива поступающая информация. Вы пребываете в растерянности и упускаете интересные возможности. Хорошо, если рядом будет тот, кто сможет вас подбодрить, подсказать, как лучше.





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