Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 янв 2021 | 09:38

Энергия дня призывает все знаки Зодиака быть сдержанными, стойкими и терпеливыми. Относитесь к происходящему вокруг вас максимально спокойно и не зацикливайтесь на каких-либо ситуациях слишком долго. Помните о том, что любой негатив при желании можно преобразовать в позитив.



Овен

День может вызвать у вас легкое беспокойство по поводу того, что вы не можете контролировать. Вам захочется действовать импульсивно, потому сдерживайте себя всеми силами. Также избегайте желания потратиться на ненужные вещи.







Телец

Удачный день для вас, так как вы испытываете прилив позитива и даже внутреннего обновления. Не позволяйте этой энергии уйти в никуда и направьте её на приятное, но полезное общение или на какие-то насущные дела.



Близнецы

Сегодня игнорируйте неприятных вам людей. Будьте мудрее и выше всего этого, поскольку вы и сами знаете, что лучше не мстить и не действовать в гневе. Учитесь искусству самоконтроля и самодисциплины.



Рак

Даже если вы предпочли бы сегодня остаться дома и ни с кем не общаться, всё же не изолируйте себя от мира. Иногда вам приходится делать то, что вам не нравится, потому что результат того стоит. Когда вы чувствуете, что хотите сдаться, возможно, это сигнал о том, что вы на пороге прорыва, и вам следует идти дальше.



Лев

Это отличный день, чтобы получить немного удовольствия от новой информации. Посвятите свободное время просмотру познавательных фильмов, например, о путешествиях, научных открытиях или хотя бы о кулинарии.

Дева

Не поддавайтесь дурным предчувствиям, поскольку это всего лишь ваша фантазия и иллюзии. Лучше направьте свою энергию на задачи, которые вам не нравятся, но их необходимо сделать.



Весы

Сегодня у вас могут всплыть воспоминания, связанные с прошлым, из которого вы извлекли неприятный опыт. Сделайте небольшой анализ того, как вы тогда отреагировали и почему, чтобы покрепче закрепить этот урок.



Скорпион

Это удачное время для ваших повседневных задач. Проявите чуть больше дисциплины, чтобы выполнить то, что вы откладывали довольно долгое время. Почистите немного свой список дел до конца этого дня.



Стрелец

Ваша душа сегодня жаждет веселья и непринуждённого общения, однако не заставляйте окружающих присоединиться к вам. Не у всех сейчас позитивное настроение, и ваш задор может вызывать раздражение.



Козерог

Сделайте сегодня что-то приятное для семьи и друзей. Это хороший день, чтобы поговорить с ними, внимательно выслушать их и как-то подбодрить или поддержать. Это будет огромным плюсом в вашу карму.









Водолей

Вы ощущаете сегодня повышенную чувствительность и на многое болезненно реагируете. Избегайте острых углов, и если вы чувствуете, что назревает спор, постарайтесь тихо и спокойно самоустраниться.



Рыбы

Не ведите себя сегодня безответственно (особенно с деньгами). Это удачный день, чтобы отдавать, а не брать, поэтому подумайте о том, кому вокруг вас может быть нужна ваша помощь. Проявите инициативу.





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