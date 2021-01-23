Гороскоп на сегодня, 23 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 янв 2021 | 10:14

Если неделя была сложной, то дайте себе возможность отдохнуть и расслабиться. Постарайтесь посвятить время себе любимому и не отвлекаться на чужие проблемы.



Овен

Ваши позиции неустойчивы, возможны незначительные, но досадные потери. Обещаний, в особенности касающихся долгосрочного сотрудничества с новыми партнерами, лучше не давать. Экономьте силы. День лучше планировать так, чтобы у вас оставались небольшие паузы для отдыха. Возможно, какие-то дела стоит отложить на потом.







Телец

Беспокойный день. Вам стоит действовать осторожнее. Необдуманные поступки могут привести к большим потерям. Вы стараетесь не отказываться от своих планов, как бы ни складывались обстоятельства, проявляете настойчивость.



Близнецы

В первой половине дня вероятны неприятные сюрпризы, но позже вы почувствуете себя увереннее, увидите новые возможности и не упустите их. Энергичность, готовность действовать решительно, даже когда обстоятельства, кажется, не располагают к этому, дают вам шанс добиться успеха там, где другие потерпели неудачу.



Рак

Потребуются изобретательность и находчивость. Многое будет зависеть от того, правильно ли вы используете свой опыт, правильно ли оцените события недавнего прошлого. Руководствуйтесь здравым смыслом, и вы избежите серьезных ошибок, не сделаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть.

Лев

Неплохой день. Многое дается легко, но для достижения самых важных целей приходится приложить усилия. Будьте готовы к испытаниям. Если вы пройдете их с достоинством, то вскоре получите какие-то интересные предложения. Вероятны выгодные сделки, может появиться новый источник доходов.



Дева

Не исключены трудности и потери, недоразумения, мешающие работе, и разногласия с близкими. День будет сложным, но все же безнадежно плохим его назвать нельзя. Вы справляетесь со всеми проблемами, выбираете единственно верную линию поведения, говорите и делаете именно то, что нужно. Могут напомнить о себе старые знакомые, общение с ними вас очень порадует.



Весы

Непростой день. Чтобы добиться успеха, нужна настойчивость – и это касается всех сфер жизни. Не исключено, что придется бороться даже за то, что вы привыкли считать своим. Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Иногда выгоднее уйти в тень, даже если при этом какие-то ваши достижения останутся незамеченными.

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Напоминают о себе старые проблемы. Придется возвращаться к вопросам, которые вы считали давно решенными. Могут обостряться давние разногласия, придется пойти на серьезные уступки, чтобы избежать конфликта. Нелегко поладить с близкими: они могут подозревать вас в чем-то, неправильно истолковывать ваши поступки и слова.День неплохой, хоть и не приносящий больших успехов. Будет возможность хорошо отдохнуть, приятно провести время. Не приходится быстро принимать решения, на ходу менять планы. Наоборот, можно спокойно обдумать события недавнего прошлого, понаблюдать за тем, что сейчас происходит вокруг, научиться тому, что вскоре пригодится.Очень важно не проявлять легкомыслия и не идти на поводу у своих вредных привычек. Сегодня вы сами можете создать себе проблемы, если не будете руководствоваться здравым смыслом. Будьте внимательны, когда беретесь за новое дело: в такие моменты важно не упустить ни одной мелочи.













Водолей

Не все складывается удачно. Возможны профессиональные трудности, разногласия с коллегами и руководством. Дела, с которыми вы обычно легко справляетесь, сегодня кажутся сложными и запутанными. Но поручить их некому: рассчитывать вы можете только на себя. Впрочем, вы способны решить все задачи самостоятельно.



Рыба

Возможны приятные сюрпризы, удачные совпадения. Но влияние позитивных тенденций сильнее там, где дело касается мелочей. За серьезные дела лучше не браться, по крайней мере, в одиночку. Постарайтесь воздержаться от необдуманных поступков: они могут иметь неприятные последствия.





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