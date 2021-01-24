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Гороскоп на сегодня, 24 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 янв 2021 | 09:20

Гороскоп склоняет внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни.

Овен
Овен способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул. Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. 

Телец
Телец может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно – от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. 

Близнецы
В голосе Близнецов будут то и дело звенеть командирские нотки: они способны горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Близнецов стопроцентной уверенностью в том, что они делают.

Рак
Сегодня хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то, если, конечно, такая необходимость у Рака есть. То, о чем Рак не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, – все это он может сделать без опаски. 

Лев
Уверенность Льва в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной.

Дева
Дева будет склонна досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе. Неясность в делах или в словах будет ее раздражать, заставляя Деву вникать до тех пор, пока для нее не останется белых пятен. 

Весы
Весы должны решить, от чего им уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, их тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще.

Скорпион
Скорпион не будет склонен к компромиссам. «Да» – значит «да», «нет» – значит «нет», все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. 

Стрелец
Звезды гороскопа советуют Стрельцу не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу». Скорее всего, Стрелец чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией.

Козерог       
Козерогу, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. 



Водолей
В общении с окружающими Водолей способен упрямо стоять на своем. В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Водолей станет источником жарких конфликтов. 

Рыба
У Рыб все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол. День склоняет их к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Рыбы будут изо всех сил пытаться навести чистоту.

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