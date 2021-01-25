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Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 25 янв 2021 | 09:17

Звезды гороскопа обещают доставить вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей: прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда в этот день могут обеспечить вам позитивных эмоций не меньше, чем тур в какую-либо экзотическую страну!

Овен
День не склоняет Овна анализировать или вдаваться в подробности. Овен может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву.

Телец
Тельцу надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах.

Близнецы
Энтузиазм Близнецов способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Близнецы со своим усердным рвением завтра могут вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все их начинания.

Рак
Звезды гороскопа советуют Раку расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил. Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится.

Лев
Льву необходимо встряхнуться: такое впечатление, что ему все безразлично. На самом же деле эмоции Льва притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. 

Дева
Дюбой механизм, винтиком которого является Дева (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Деву, мешая сосредоточиться. 

Весы
Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Весам действовать в одиночку. Это день, когда самостоятельно они ничего не решат, а если попробуют, то результат окажется плачевным. 

Скорпион
Скорпиону не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача возьмет себе отгул.

Стрелец
Стрельцу не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Стрелец может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе.

Козерог       
Козерогу не стоит браться за крупные проекты с участием других – ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний.



Водолей
Звезды гороскопа советуют Водолею устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся. День склоняет Водолея к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций.

Рыба
Рыбам следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах.

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