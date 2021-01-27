Гороскоп на сегодня, 27 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 27 янв 2021 | 08:42

Гороскоп буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Среди них – переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность.



Овен

Звезды гороскопа советуют Овну держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Овна, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет.







Телец

Чтобы получить желаемый результат, Тельцу придется действовать исключительно обходными путями. Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет.



Близнецы

Близнецам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться их доходов, работы или личной жизни, однако необходимо тщательно все взвесить.



Рак

Сегодня – день, когда Рак будет ощущать себя настоящим суперменом. Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы.



Лев

Лев способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей.

Дева

Дева будет настроена крайне независимо. Любые попытки дать ей совет, или тем более пытаться ей управлять, она воспримет как личное оскорбление. Такая позиция грозит обернуться для нее конфликтами с окружающими.



Весы

Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Весы и даже выбить их из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда.



Скорпион

Скорпион с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки. И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к его словам.



Стрелец

Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Стрельца. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Стрелец способен взорваться.



Козерог

В течение дня Козерога может ожидать немало сюрпризов. Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты.









Водолей

Водолей рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, ему следует быть открытым для любых новых мыслей.



Рыба

День позволит Рыбам в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у них мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет Рыбам по плечу.





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