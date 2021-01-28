Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 янв 2021 | 09:08

Не корите себя за то, что после долгого и упорного труда чувствуете себя вымотанными и начинаете сдавать. Дайте своему организму и разуму отдохнуть хотя бы один день, и сразу почувствуете себя спокойнее.



Овен

Чем бы вы ни занимались, будьте предельно внимательны. Сегодня важно не допускать даже незначительных ошибок. Возможны неприятные разговоры, встречи, которых вы предпочли бы избежать. На работе обстановка будет напряженной, а дома вы почувствуете себя гораздо комфортнее.







Телец

Спокойный плодотворный день, большая часть которого будет посвящена привычным, хорошо знакомым делам. С ними вы справляетесь неплохо, однако есть опасность переутомления. Используйте любую возможность для того, чтобы сделать паузу, немного отдохнуть.



Близнецы

День благоприятен во многих отношениях. Не придется прикладывать серьезные усилия, чтобы добиться успехов в работе. Особенно хорошо вы справляетесь там, где нужно учесть много разных факторов, изучить массу информации и сделать правильные выводы. Возможны неожиданные встречи, которые вас очень порадуют. Не исключены и знакомства, которые могут получить романтическое продолжение. Вы очень обаятельны и многим нравитесь.



Рак

Не все планы, даже самые лучшие, можно реализовать немедленно. Часто хочется, чтобы события развивались быстрее, и те, кто не умеет спокойно ждать, рискуют наделать ошибок. Так что запаситесь терпением и не начинайте действовать, пока не будете уверены в том, что благоприятный момент для этого наступил.



Лев

С вами непросто иметь дело. Вы склонны навязывать окружающим свою волю, заставлять людей действовать в ваших интересах. Иногда это оправдано высокими целями, которые вы ставите перед собой и другими. Но даже в таких ситуациях стоит быть деликатнее, иначе вы рискуете нажить себе врагов.

Дева

На работе много времени отнимает решение организационных вопросов. Порой это раздражает, поскольку вы определенно предпочли бы заняться чем-то более творческим и интересным. Будет лучше, если вы не покажете окружающим своих переживаний. Не исключены разногласия в семье. Многим представителям знака будет трудно понять точку зрения близких.



Весы

Прежде чем браться за что-то, подумайте, хотите ли вы действовать в одиночку или предпочли бы иметь союзников. От этого выбора будут зависеть ваши дальнейшие действия. Если вы найдете помощников, то быстрее добьетесь нужного результата, но и стрессовых ситуаций будет больше.



Скорпион

Подумайте дважды, прежде чем обсуждать с кем-то свои намерения и долгосрочные планы. Излишняя разговорчивость может принести немало проблем. Не давайте обещаний, иначе рискуете оказаться в ловушке, выбраться из которой удастся нескоро и с большим трудом.



Стрелец

Сложный день с точки зрения общения. Вы никого не хотите слушать, торопитесь с решениями и озвучиваете свои выводы, не задумываясь о том, какие последствия может иметь такое поведение. Не исключены разногласия с влиятельными людьми или давними союзниками, которые важны для вас. Если вы не будете более сдержанны в высказываниях, то рискуете вскоре остаться наедине со своими проблемами.



Козерог

День сложится удачно, если вы прислушаетесь к советам близких. Сейчас лучше не действовать на свой страх и риск и не принимать важных решений самостоятельно, потому что вы рискуете упустить из виду что-то очень важное. Вы легко найдете помощников и благодаря им успеете сделать много полезного.









Водолей

Вы настроены доброжелательно и оптимистично. Проблемы в общении едва ли возникнут. Не исключены интересные знакомства. Вы разборчивы и не свяжетесь с недостойным человеком, не доверитесь тому, кто этого не заслуживает. Можно договариваться о сотрудничестве и совместных действиях, строить общие планы на будущее.



Рыба

Необычный день. Многое идет не по плану, но вас это радует. Легко найти общий язык с людьми. Вы способны договориться о чем угодно даже с теми, кого видите впервые. Близкие охотно поддержат вас во многом, помогут довести начатое до конца. Благодаря их поддержке вы не отступите, если на пути вдруг возникнут преграды.





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