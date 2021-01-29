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Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 янв 2021 | 09:21

Звезды советуют всем знакам зодиака внимательно прислушаться к своему организму. Побольше отдыхайте и правильно питайтесь.

Овен
Ничего не откладывайте на потом. Первая половина дня – самая благоприятная его часть, так что постарайтесь провести ее максимально плодотворно. Это подходящее время не только для самостоятельной работы, но и для поиска союзников. Можно объединиться с людьми, разделяющими ваши взгляды и интересы, и вместе с ними достичь поставленных целей. 

Телец
Тельцам нужно с пониманием отнестись ко всему, что подкинет судьба. Поверьте, она вас не оставит без поддержки, но испытания все-таки нужно пережить. Поддерживайте чуткие отношения с родственниками, внимайте каждому их слову и не критикуйте их за ошибки. Вечер идеально подходит для спорта, хобби и встречи с друзьями. 

Близнецы
Звезды советуют Близнецам «включить» скромность, если дело коснется общения с влиятельными людьми. Поверьте, что такая манера поведения окажется верной. Ничего не просите, а просто слушайте и молчите. В любви, наоборот, от инициативы и открытости Близнецов зависит многое. Хороший день для предложения и короткого путешествия.

Рак
Начало дня будет удачным, но, к сожалению, влияние позитивных тенденций не продлится долго. Поэтому дела, особенно важные, не стоит откладывать на потом. Это касается и важных встреч. Чем ближе вечер, тем труднее найти общий язык с окружающими. Могут возникать разногласия даже с проверенными союзниками, старыми друзьями. 

Лев
С вами непросто иметь дело. Вы склонны навязывать окружающим свою волю, заставлять людей действовать в ваших интересах. Иногда это оправдано высокими целями, которые вы ставите перед собой и другими. Но даже в таких ситуациях стоит быть деликатнее, иначе вы рискуете нажить себе врагов. 

Дева
На работе много времени отнимает решение организационных вопросов. Порой это раздражает, поскольку вы определенно предпочли бы заняться чем-то более творческим и интересным. Будет лучше, если вы не покажете окружающим своих переживаний. Не исключены разногласия в семье. Многим представителям знака будет трудно понять точку зрения близких. 

Весы
Легкий, благоприятный день. Звезды на вашей стороне, этим можно воспользоваться для решения самых разных задач. Удастся успешно завершить дела, с которыми вы прежде не могли справиться. Вероятно, в этом помогут люди, которым вы когда-то оказали важные услуги. День обещает интересные знакомства, подходит для посещения лекций и семинаров, а также профессиональных мероприятий. 

Скорпион
Скорпионам не стоит волноваться из-за того, что еще не случилось. Если проблема вполне разрешима, то забудьте про нее на время. В личной жизни произойдет то, что должно было. Тем более, что Скорпион сам запрограммировал себя на такие события. Наконец-то все станет на свои места и в финансовой сфере. Вечером ждите прибыли.

Стрелец
Стрельцам стоит делать даже то, что ему категорически не хочется выполнять. От этого будет зависеть дальнейшая карьера и материальная ситуация. Вам удастся морально влиять на людей, особенно в рабочем коллективе. Причем слушаться Стрельца начнут даже опытные сотрудники. Вечер подходит для косметических процедур и йоги. 

Козерог       
В начале дня трудно будет сосредоточиться на чем-то и даже просто собраться с мыслями. Вы то и дело отвлекаетесь, тратите время на пустые разговоры или споры, в которых так и не рождается истина. Хорошо, если рядом будет человек, который возьмет на себя часть ваших забот. Благодаря его поддержке вы почувствуете себя гораздо увереннее. 



Водолей
Утро будет удачным. Не теряйте время напрасно: к сожалению, влияние позитивных тенденций не продлится долго. Позже могут возникнуть проблемы в делах, вероятны многочисленные задержки, из-за которых не удастся вовремя довести начатое до конца. Люди, обещавшие поддержку, не сдержат слова; вам придется в одиночку бороться с трудностями. 

Рыба
Рабочая конструкция Рыб развалится в одно мгновение, если они будут противостоять мнению коллектива. Вам нужно трудиться, как и мыслить, одинаково. Судьба подкинет приятный подарок, благодаря которому Рыбы увидят многое в радужном свете. Про новый любовный роман лучше молчите. Пусть он сначала «встанет на ноги».

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