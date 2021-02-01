Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 01 фев 2021 | 09:10

Даже если сегодня будет тяжелый день, постарайтесь не расстраиваться. Настройтесь на положительный лад, и вы станете сильнее в любой ситуации.



Овен

День приносит массу поводов для переживаний и волнений. Сохранить спокойствие будет трудно. Справятся с этим лишь самые сдержанные представители знака. Многое идет не по плану, люди, на которых вы рассчитывали, не оправдывают ожиданий, нарушаются договоренности, достигнутые раньше. Хорошая новость заключается в том, что влияние негативных тенденций не продлится долго.







Телец

Нужно действовать очень быстро и положиться на интуицию, только так можно добиться успеха. Логические рассуждения и советы окружающих часто оказываются бесполезны. Но день не так уж плох. Самым деятельным и решительным Тельцам удастся заключить чрезвычайно выгодные сделки, справиться с решением сложных профессиональных задач.



Близнецы

Лучше не строить далеко идущих планов, пока вам неизвестны некоторые обстоятельства, которые вскоре могут сыграть важную роль. Текущие дела отнимают больше сил и времени, чем обычно, поэтому и устаете вы быстрее. Подумайте, к кому можно обратиться за помощью: наверняка найдутся люди, которые вам не откажут.



Рак

День порадует неожиданными и очень приятными событиями. Вероятны удивительные встречи, знакомства, которые окажутся для вас важными. Будет возможность восстановить какие-то старые связи, романтические или деловые, но в обоих случаях следует помнить, что обстоятельства не позволят просто продолжить общение так, как будто ничего не случилось. Нужно поговорить обо всем, обсудить какие-то болезненные моменты прошлого.



Лев

День обещает приятные встречи. Напомнят о себе люди, которым вы всегда рады, будет возможность о многом поговорить с человеком, раньше вызывавшим у вас самые теплые чувства. Можно добиться успеха в делах, но для этого нужно смотреть на вещи реально, не переоценивая ни своих сил, ни возможностей других людей. Вы внимательны и можете заметить то, чего раньше не замечали.

Дева

Интересной обещает быть вторая половина этого дня: вас ожидают заманчивые приглашения, веселые вечеринки, неожиданные встречи. У некоторых Дев будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше, и они ее не упустят.



Весы

День вряд ли ознаменуется значительными событиями и принесет неожиданности. Он подходит для реализации старых планов, продолжения начатой раньше работы, движения вперед по выбранному пути. Рутинная работа не кажется скучной, даже к самым простым и давно знакомым делам вы относитесь серьезно.



Скорпион

Не исключены трудности в общении. Иногда вас просто вводят в заблуждение, иногда вам умышленно врут; получить какую-то верную информацию будет очень трудно. Вы постараетесь разоблачить обманщиков, но вряд ли справитесь с этим быстро. Некоторые ваши недоброжелатели очень коварны.



Стрелец

Будьте внимательны. Сегодня кто-то может попытаться манипулировать вами, использовать ваши способности и таланты в своих интересах. Защищайте свои интересы, не поддавайтесь на провокации. Иногда нужно будет вести себя довольно жестко, но за рамки разумного вы не выйдете.



Козерог

Непростой день. Вы стараетесь как можно быстрее достичь цели и готовы многим рискнуть ради этого. Но спешка и ваша излишняя эмоциональность могут привести к серьезным ошибками, которые будут иметь долгосрочные последствия. Во всем, чем вы занимаетесь, необходимы серьезность, сосредоточенность, аккуратность.



Водолей

Удачный спокойный день. Он хорошо подходит для того, чтобы урегулировать какие-то рабочие разногласия, положить конец давним спорам. Будет шанс заключить выгодные сделки, найти союзников. Можно восстановить отношения с давними партнерами: вам это будет выгодно.









Рыба

Сегодня вам плохо дается самостоятельная работа. Если вы не получаете поддержки, то быстро начинаете скучать и часто отвлекаетесь, сосредоточиться удается лишь ненадолго. Но если рядом будут союзники, не меньше вашего заинтересованные в достижении поставленных целей, все пойдет гораздо бодрее.





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