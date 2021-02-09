Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 09 фев 2021 | 09:01

Сегодня всем знакам Зодиака рекомендуется беречь свое здоровье. Постарайтесь не перенапрягаться на работе и не расстраиваться из-за пустяков.



Овен

День пройдет неплохо, хотя некоторые планы так и останутся нереализованными. Вам придется отложить собственные дела ради того, чтобы помочь старому другу, коллеге или деловому партнеру. Будет возможность укрепить профессиональные связи, начать плодотворное сотрудничество. Очень полезно проявлять инициативу в делах, делиться планами.







Телец

Первая половина дня будет напряженной. Вероятны неприятные встречи, неудачные совпадения, критика руководства. Трудно будет договориться с коллегами и деловыми партнерами. Наиболее значительные проблемы возникают при обсуждении финансовых вопросов.



Близнецы

Первая половина дня обещает встречи с интересными людьми. Удастся не только приятно провести время, но и получить поддержку и совет, которые вам не помешают. Не бойтесь делиться своими идеями; скорее всего, вам помогут осуществить задуманное.



Рак

Пришло время заняться решением сложных задач. Это не так уж плохо: у вас будет возможность продемонстрировать свои лучшие качества. За вами внимательно наблюдают, и не исключено, что чуть позже предложат что-то интересное. Старайтесь к любому делу подходить творчески, не бойтесь экспериментировать, использовать какие-то нестандартные методы.



Лев

День едва ли покажется интересным. Не будет возможности достичь каких-то значительных успехов, проявить себя или одержать верх над недоброжелателями. Нежелательно браться за какие-то сложные дела, особенно если ясно, что закончить их быстро не удастся. Подумайте, кто мог бы поддержать вас, оказать помощь; без союзников вам придется нелегко.



Дева

Будет шанс реализовать планы, касающиеся путешествий, переезда или смены места работы. Становится ясно: пора отказаться от того, что стало привычным. Вас это не пугает, а даже вдохновляет. Вы не тратите время на колебания и сомнения. Кто-то из деловых партнеров осудит вас, но куда больше будет тех, у кого ваша решительность вызовет уважение.

Весы

Никаких неприятностей не возникнет у тех, кто решит отложить на потом все сложные дела и просто спокойно провести день. Таким представителям знака звезды обещают приятное общение, позитивные эмоции и романтические сюрпризы. Эффективными будут оздоровительные и профилактические процедуры. Можно экспериментировать с имиджем: результат порадует.



Скорпион

Вы успеете многое, если не станете тратить время на пустые разговоры и вести долгие споры. Какие бы решения вы ни принимали, исходите из соображений практической пользы. Если вы хорошо знаете, каких результатов хотите добиться, двигаться к цели оказывается куда проще.



Стрелец

Вы стараетесь избежать ссор, часто проявляете гибкость и уступчивость. К сожалению, в этом нет ничего хорошего. Вас могут уговорить сделать то, чего вы не хотите, а в дальнейшем это приведет к неприятностям. Иногда лучше пойти на открытый конфликт, чем пытаться делать вид, что никаких разногласий не существует.



Козерог

Вас ждут интересные встречи. Не бойтесь попробовать свои силы на каком-то совершенно новом поприще, заняться тем, о чем совсем недавно имели лишь приблизительное представление. Ваши знания, таланты и опыт востребованы, а заслуги не остаются незамеченными. Кроме того, ваше финансовое положение может значительно улучшиться. Вероятно получение награды за какую-то ранее проделанную работу.



Водолей

Возникает много разногласий на работе, урегулировать их трудно. Вы не боитесь конфликтов, но мало задумываетесь о том, какие последствия они могут иметь. Гораздо выгоднее избежать открытых противостояний, попытаться найти компромиссы или хотя бы показать, что вы заинтересованы в сотрудничестве. Люди, которые прежде вас недооценивали, могут изменить свое отношение к лучшему.









Рыбы

Добиться успеха смогут те, кто готов рискнуть и многое поставить на карту. Осторожность позволяет избежать неприятностей, но мешает в полной мере использовать открывающиеся возможности. Рыбы, которые будут более решительными и храбрыми, смогут одержать важные победы.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram