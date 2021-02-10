Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 фев 2021 | 09:04

Вам нужно отвлечься от бесконечной работы и заняться своей романтической частью жизни. Устройте свидание своей второй половине, а если у вас ее еще нет, то проведите драгоценное время отдыха наедине с собой.



Овен

Что бы вы ни планировали, не торопитесь. Утро не подходит для важных дел. Вам едва ли удастся быстро сориентироваться в ситуации и скорректировать свои планы, поэтому вы упустите какие-то интересные возможности. А вот середина дня плодотворна. Усилия, которые вы приложите, увенчаются успехом.







Телец

Удачный день для начала сложных и ответственных дел, требующих серьезного подхода. У вас есть все, что нужно для успеха: и хорошие идеи, и упорство, и терпение. Можно рассчитывать на помощь единомышленников, но с самой сложной частью работы придется справиться самостоятельно.



Близнецы

День обещает перемены; они могут происходить во всех сферах жизни. Возможны неожиданные открытия, которые повлияют на ваши отношения с любимым человеком. Не исключены приятные новости, касающиеся членов семьи. Будет шанс помочь тем, кто вам дорог, в решении накопившихся проблем.



Рак

Пришло время заняться решением сложных задач. Это не так уж плохо: у вас будет возможность продемонстрировать свои лучшие качества. За вами внимательно наблюдают, и не исключено, что чуть позже предложат что-то интересное. Старайтесь к любому делу подходить творчески, не бойтесь экспериментировать, использовать какие-то нестандартные методы.



Лев

Отличный день для деловых встреч. Вы способны произвести хорошее впечатление на тех, кому никто не нравится, завоевать доверие людей, подвергающих сомнению абсолютно все. Полезно будет обсудить рабочие вопросы и планы на будущее. Вероятно, вы найдете помощников или даже влиятельных покровителей.



Дева

Напряженно складываются личные отношения. Близкие часто понимают вас неправильно, могут отвечать отказом даже на невинные просьбы. К тому же вспоминаются старые обиды, в результате даже обсуждение самых простых вопросов может закончиться ссорой. Даже если вы очень стараетесь сгладить все острые углы и идете на уступки, этого порой оказывается недостаточно.

Весы

Вас ждут необычные, интересные дела. Чаще всего они требуют творческого подхода, а не только знаний и опыта. Не бойтесь фантазировать, выходить за привычные рамки – сейчас это очень полезно. Ваши достижения многих заинтересуют. Не исключено, что кто-то захочет узнать вас получше, а потом сделает интересные предложения.



Скорпион

Трудности возникают часто. Они не заставят вас сдаться и отказаться от задуманного, но могут испортить настроение. С утра вы еще будете стараться держать себя в руках, а позже можете дать волю негативным эмоциям. Если это произойдет, могут надолго испортиться отношения с людьми, которые вам дороги. Лучше не планировать на вечер ничего важного: к этому времени вы очень устанете.



Стрелец

Вас ждет непростой день. Важно правильно оценить свои силы и браться только за то, с чем действительно можно справиться в одиночку. Просить о помощи кого-то сейчас бесполезно. Даже если вам прямо не откажут, едва ли все будет сделано вовремя и именно так, как надо. Порой подводят люди, на которых вы привыкли во всем полагаться. Не стоит винить их: все дело в неблагоприятном стечении обстоятельств.



Козерог

Не лучший день для того, чтобы проявлять инициативу. Это касается и работы, и личной жизни. Вас понимают неправильно, ваши идеи критикуют, вы не получаете не только поддержки, но даже формального одобрения. Хуже всего то, что все это заставляет вас сомневаться в своих силах. Просто подождите немного: благоприятный момент для начала новых дел наступит совсем скоро.



Водолей

Отличный день. Есть шанс одержать важную победу, обезоружить давних недоброжелателей, оставить конкурентов далеко позади. Ваши достижения заметят даже те, кто обычно интересуется исключительно собственными делами. Как ни странно, именно такие люди со временем станут самыми надежными союзниками. Плодотворно пройдут деловые переговоры. На них вы сможете отстоять свои интересы, даже если оппоненты будут очень упрямы.









Рыбы

Удачный день с деловой точки зрения. Проблемы, с которыми раньше не удавалось справиться, сегодня решаются неожиданно быстро. Вы заметите то, на что прежде не обращали внимания, найдете выход из неоднозначной ситуации. Вероятны какие-то удачные эксперименты.





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