Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 фев 2021 | 08:55

Если вам кажется, что вашим проблемам нет конца и края, то желательно просто переключиться на что-то другое. Возьмите паузу, выключите телефон, сбегите ото всех на пару дней. Возможно, именно это поможет вам решить накопившиеся трудности.



Овен

Не самый простой день. Возможны неудачи в делах, с которыми вы рассчитывали справиться быстро и без труда. Многое будет идти не так, как вы ожидали, неожиданные задержки помешают в срок довести начатое до конца. Но это не повод отчаиваться. Еще до конца дня перед вами откроются новые возможности, и вы их не упустите.







Телец

Очень остра интуиция. На ее подсказки можно полагаться во всем, но наиболее полезными они оказываются в личных отношениях. Вы разберетесь в сложной ситуации, поймете, что нужно сказать и сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.



Близнецы

Можно добиться значительного прогресса в важном деле. Но прежде чем вы продвинетесь вперед, придется немного отступить. Пусть этот несложный маневр вас не смущает: именно благодаря ему вы получите преимущество перед конкурентами. Не откладывайте дела на потом. Чем раньше вы ими займетесь, тем выше ваши шансы достичь успеха.



Рак

День подходит для начала новых дел. Особенно хорошо вам дается то, что требует творческого подхода, фантазии и изобретательности. Не исключены перемены к лучшему в личных отношениях. Можно обсуждать с близкими серьезные вопросы, в том числе такие, из-за которых прежде возникали разногласия.



Лев

Придется пойти на хитрость, чтобы добиться своего. Вам не хочется лукавить, но если этого не делать, труды прошедших дней пропадут даром. Хорошо продуманный ловкий ход позволит сдвинуть с мертвой точки какое-то важное дело, обезоружить недоброжелателей и укрепить свои позиции.



Дева

Вы ко всему, за что беретесь, относитесь очень ответственно. Это позволяет избежать многих ошибок, но порой приводит к переутомлению. Подумайте, стоит ли тратить время и силы на решение мелких, незначительных задач, которые можно поручить кому-то другому.

Весы

Это непростой день, особенно для тех, кто занят важным делом. Часто приходится отвлекаться, вам могут мешать люди, которые раньше во всем поддерживали. Иногда заставляют нервничать странные, неоднозначные высказывания деловых партнеров. Появляются сомнения в успехе профессиональных начинаний.



Скорпион

Звезды к вам очень благосклонны. Их поддержка позволит быстро решить многие важные вопросы. Становится все меньше поводов для беспокойства, вы смотрите в будущее с уверенностью. Можно разобраться в каких-то запутанных делах, понять, чьи ошибки мешают добиться успеха.



Стрелец

Очень важна осторожность в решении финансовых вопросов. Одинаково плохо и швырять деньги на ветер, и экономить на всем; ищите золотую середину. Здравый смысл и самообладание позволят избежать проблем в личных отношениях. А вот любые проявления легкомыслия тут будут иметь крайне неприятные последствия, особенно если дело касается ваших новых знакомых.



Козерог

День приносит успехи, но только тем, кто готов трудиться и не жалеет сил. Можно многого добиться в профессиональной сфере. Влиятельные люди обратят внимание на ваши знания, умения и опыт; вероятны заманчивые предложения. Лучше не торопиться с ответом, а постараться собрать побольше информации и добиться еще более выгодных условий.



Водолей

Вам улыбается удача. Многие финансовые и имущественные проблемы можно решить быстро и изящно. Вашему умению легко выходить из сложных ситуаций порой завидуют окружающие. Но те, кто попытается последовать вашему примеру, потерпят неудачу. У вас же будет шанс вывести на чистую воду тайных недоброжелателей.









Рыбы

Стабилен эмоциональный фон, поэтому день проходит приятно. Иногда возникают мелкие трудности, но они не портят вам настроения. Вы с юмором относитесь к происходящему, это очень нравится окружающим. Наверняка кто-то захочет узнать вас получше.





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