Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 14 фев 2021 | 10:25

Сегодня велико искушение закрыть глаза на серьезные задачи, уйти в виртуальный мир фантазий, отсрочить решающий шаг. Это хороший день для легкого приятельского общения.



Овен

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко. Облегченно сможете выдохнуть и после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы этого заслужили!







Телец

На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда. Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит.



Близнецы

Перед вами открываются новые возможности и вы боитесь не получить от этого максимум. Придется учиться управлять собственным временем и не тратить его на ненужные дела и ненужных людей.



Рак

Вас ожидает путешествие или оживление на работе. Также возможно повышение или улучшение отношений с коллегами. Вам пора задуматься о переменах в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не медлите с этим.



Лев

Начните день с чтения – 15-20 минут за полезной книгой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.



Дева

В любовной сфере вы можете ощутить дикую страсть. Самое время для рискованных амурных авантюр! Переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие. Семейным Девам и тем, у кого есть пара, такой настрой также придется по душе.

Весы

В этот день Весы могут получить деловое предложение, соглашаться на которое сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против, высоки шансы, что конечный результат будет не таким уж и выгодным для вас.



Скорпион

Скорионам, связанным с деловой сферой, в этот день стоит быть осторожным. С одной стороны это подходящее время для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако с другой стороны конфликты, начатые сегодня могут тянуться месяцами. Есть высокая вероятность, что спор приведет к срыву переговоров и потере наработанного.



Стрелец

Для Стрельцов в этот день могут быть характерны эмоциональные вспышки. Чтобы не случалось конфликтов и травмоопасных ситуаций, постарайтесь держать себя в руках. Когда заметите, что начинаете «закипать» – отойдите в сторону, сосчитайте до десяти или попейте воды. Так вы сможете избежать нежелательной ссоры и конфронтации.



Козерог

Вы с головой окунетесь в изучение чего-то нового и это заставит вас задуматься о смене профессии. Не останавливайтесь на достигнутом и уже за совсем короткий период времени вы сможете увидеть результат.



Водолей

Вы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Вы планируете продолжения отношений и очень инициативны в этом плане. Вторая половина недели благоприятна именно для романтических поступков!









Рыбы

Откровенность, которая присуща вам сегодня, поможет избежать недосказанностей с коллегами. Если работы окажется излишне и вам покажется, что вы ее не усилите – глубоко подышите. Скорее всего вам так будет казаться, из-за романтического настроения, которое не позволяет Рыбам сегодня качественно заниматься рутинными делами.





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