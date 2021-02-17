Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 фев 2021 | 08:51

Сегодня всем знакам Зодиака звезды предсказывают плодотворный рабочий день. В череде трудовых будней не стоит забывать про психологическое и физическое здоровье. Не забывайте делать перерыв. Такие остановки больше помогут вам достичь желаемых целей.



Овен

Придется понервничать с утра. Слишком многое идет не по плану, вам часто приходится приспосабливаться к обстоятельствам, мириться с тем, что не по душе. Сохранять спокойствие трудно, но постарайтесь все же не давать воли эмоциям.







Телец

Ожидайте карьерного успеха, он во многом будет зависеть от правильно выбранной цели. Сосредоточьте свое внимание на тех задачах, которые принесут вам максимальную прибыль. Даже самые амбициозные цели будут вами достигнуты, и вы будете к ним стремиться. Только не расходуйте свою энергию на пустяки, так как рискуете упустить большие возможности.



Близнецы

Стоит поторопиться: добиться успеха в первой половине дня будет гораздо проще, чем во второй. Важные встречи тоже лучше не откладывать; чем ближе вечер, тем сложнее оказывается найти общий язык с окружающими. Сейчас вас не поддерживают даже те, кому прежде нравились абсолютно все ваши идеи.



Рак

Вам придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться большого успеха в карьере. Вам будет трудно сосредоточиться на текущих делах, так как постоянно что-то будет отвлекать от работы. Если сможете проявить свое трудолюбие и упорный характер, то успех вам обеспечен. Постарайтесь не возлагать на себя чужих обязательств и исключите все личные встречи.



Лев

Не ждите от окружающих слишком многого. Особенно важно это в начале дня, когда даже ваши близкие друзья и проверенные союзники могут вести себя странно. Постепенно ситуация меняется к лучшему, становится проще поладить и договориться о совместных действиях. Лучше не давать обещаний: сдержать их будет труднее, чем вы думаете. Поездки складываются довольно неудачно, отнимают много времени.



Дева

День не лишен недоразумений и трудностей, но влияние позитивных тенденций все же преобладает, и вы наверняка это заметите. Будет шанс достичь успеха в важном деле, удачно завершить то, над чем вы долго трудились. Настойчивость и целеустремленность будут особенно полезны юным представителям знака.

Весы

Весам в этот день не следует тратить больше, чем позволяет семейный бюджет. Контролируйте и финансовый, и пищевой аппетит. Если на среду намечен какой-то трудоемкий процесс, активно подключайте своих домочадцев. Тем, кто ищет любовь, можно посетить специальный портал, созданный для одиночек. Не забывайте о пользе пеших прогулок и прочих оздоровительных мероприятий.



Скорпион

Скорпионов этот день может порадовать позитивными новостями из жизни лучшего друга или близкого родственника. Отдельного внимания, вероятней всего, потребуют младшие члены семьи. Вечером может возникнуть небольшая ссора с партнером по отношениям или с ближайшим соседом. Будет полезно провести пару часов, занимаясь йогой, медитацией и изучением одной из популярных дыхательных практик.



Стрелец

Вы можете заметить неприятные изменения в поведении кого-то из близких. Нельзя исключать, что напрягает постоянный партнер (точней, исходящее от него равнодушие). Возможно, откажет в помощи друг или один из родителей. Так или иначе, не следует лезть на рожон, столкнувшись с чем-то подобным. Переключите внимание на дела, которые всегда радуют позитивом. Не отказывайтесь от приглашений на любого рода развлекательные мероприятия.



Козерог

Не торопитесь с решениями. Сейчас вам нужно время, чтобы разобраться в ситуации и правильно оценить ее, понять, почему события развиваются так, а не иначе. Подумайте дважды, прежде чем делиться с кем-то важной информацией, рассказывать о своих планах. Не исключено, что ваше доверие и симпатию попытаются завоевать люди, с которыми лучше не иметь дела. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, от кого держаться подальше.



Водолей

Водолеям в этот день нежелательно требовать от себя слишком многого. Правильно проводить выходной, дав разгрузку своему организму и нервной системе. Найдите занятие по душе. Приветствуется тесный контакт с оптимистами или детьми. Можно устроить семейное торжество, прогуляться по парку или поиграть в активные игры. Вечер – период возникновения неординарных идей. Возможно, появится план, как избавиться от финансового дефицита или от неприятностей в межличностной сфере.









Рыбы

Начало дня будет насыщенным и плодотворным. Это время подходит и для самостоятельной работы, и для того, чтобы договориться с кем-то о совместных действиях. Возможны необычные знакомства, некоторые Рыбы встретятся с людьми, о которых прежде много слышали. Полезно будет обменяться опытом, обсудить вопросы, касающиеся бизнеса.





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