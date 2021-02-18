Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 фев 2021 | 09:08

Займитесь своим здоровьем, подлечите свои болячки и посетите врачей.



Овен

Отличный день. Не все дается легко, но вы не против потрудиться. Приложенные усилия не будут напрасны, вы останетесь довольны результатами, которых удастся добиться. Вероятны интересные деловые предложения. У самых решительных будет шанс подняться по карьерной лестнице и увеличить свои доходы.







Телец

Могут возникнуть проблемы. Они не так значительны, как кажется на первый взгляд, но достаточно серьезны, чтобы заставить вас на время утратить оптимизм. Справляться со случившимся придется в одиночку; помощь придет несколько позже, когда основные трудности уже будут преодолены. Нужна аккуратность в расчетах, потому что ваши небольшие ошибки могут привести к досадным потерям.



Близнецы

Звезды поддерживают вас даже в самых смелых начинаниях, можно рассчитывать на успех практически любого дела. Вы быстро справляетесь с решением рабочих вопросов, производите самое лучшее впечатление на людей, которым хотите понравиться. Вероятно восстановление старых профессиональных связей, возобновление взаимовыгодного сотрудничества на новом уровне.



Рак

Влияние позитивных тенденций будет довольно ощутимым. День подходит для работы, требующей внимания, аккуратности и сосредоточенности. Ваше серьезное отношение к делам не останется незамеченным. Вероятно, к концу дня вы получите какие-то интересные предложения.



Лев

Хорошо складываются отношения с близкими. Взаимопонимания вы достигаете без труда, идти на значительные компромиссы ради сохранения мира не приходится. В деловой сфере заметно влияние негативных тенденций. Много сил отнимет решение проблемы, которой вы долго не придавали значения.



Дева

Будьте внимательны в общении. Слишком много вокруг желающих использовать ваши таланты в своих интересах. Не исключено, что кто-то попытается свалить на вас ответственность за все трудности и неприятности, возникшие в последнее время. Постарайтесь свести все объяснения к минимуму: для тех, кто способен разобраться в ситуации, этого будет достаточно.



Весы

Неплохой день, проблемы возникают лишь изредка. Возможно, придется отказаться от каких-то планов, но им на смену придут новые, так что вы не слишком расстроитесь. Не исключены финансовые потери. Но речь идет о незначительных суммах, так что и тут нет повода для печали. К тому же вы быстро наверстаете упущенное.



Скорпион

Благоприятный день, позволяющий добиться неплохих результатов в самых разных делах. Вы энергичны, и это позволяет вам опередить конкурентов. Недоброжелатели могут попытаться навредить вам, но едва ли смогут это сделать. Кто бы ни пытался встать у вас на пути, вы добьетесь своих целей.



Стрелец

День позволяет многого добиться. Вы не сомневаетесь в том, что победа не за горами, даже если события развиваются совсем не так, как ожидалось. Ваш непоколебимый оптимизм заставляет врагов и недоброжелателей нервничать, терять терпение, совершать одну ошибку за другой; не стесняйтесь этим пользоваться.



Козерог

Спокойный и удачный день. Успехи прямо пропорциональны приложенным усилиям, нет оснований жаловаться на несправедливость или на то, что кто-то вас недооценивает. Вы эффективно работаете самостоятельно, но несколько теряетесь, когда оказываетесь в кругу единомышленников: вам хочется лидировать, а это не всегда удается.









Водолей

Плодотворный день, подходящий для важных дел, работы и творчества. Вы изобретательны и неутомимы, ваши таланты раскрываются очень ярко, а достижения оказываются значительными. Часто вы отлично справляетесь со сложными делами, которые оказались не по силам другим.



Рыбы

В начале дня нужно не только сосредоточиться на важных делах, но и отнестись к решению рутинных вопросов со всей серьезностью. Не торопите других и сами не спешите. Если вы привыкли действовать быстро, сдерживайте свои порывы – они могут носить разрушительный характер.





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